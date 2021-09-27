طيران الإمارات تحتفل بـ35 عاماً في خدمة الأردن

المصدر: وام

احتفلت طيران الإمارات بمرور 35 عاماً على بدء خدمتها إلى العاصمة الأردنية "عمّان" نقلت خلالها منذ أول رحلة لها في عام 1986 أكثر من 6.2 مليون راكب على نحو 32 ألف رحلة بين عمّان ودبي ما ساهم في دعم حركة السياحة والتجارة والاستثمار بين البلدين الشقيقين.

وأثبتت عمّان أهميتها كوجهة رئيسة لطيران الإمارات في الشرق الأوسط ووسعت الناقلة عملياتها في الأردن خلال السنة الماضية وتشغل الآن رحلتين يوميا بين عمّان ودبي إحداهما بطائرات A380 التي اختبر منتجاتها وخدماتها ما يزيد على 250 ألف مسافر بين عمّان ودبي حتى اليوم.

وأعرب محمد لوتاه مدير طيران الإمارات في الأردن عن سعادته بالاحتفال بمرور 35 عاما على بدء خدمة عمّان وتؤكد طيران الإمارات التزامها تجاه تحقيق الاتصال العالمي بالأردن ولا سيما في ظل مرحلة التعافي الاقتصادي من آثار جائحة كورونا.

وتعد الإمارات للشحن الجوي لاعبا رئيسا يربط الشركات الأردنية مع دبي وعبرها إلى أكثر من 135 وجهة حول العالم ونقلت في العامين الماضيين وخلال الجائحة أكثر من 35 ألف طن من البضائع من وإلى عمّان على طائرات الركاب وتلك المخصصة للشحن أبرزها سلع التجارة الإلكترونية والإلكترونيات والفاكهة والخضار الطازجة والمستلزمات الطبية الأساسية ومعدات الوقاية الشخصية وكذلك لقاحات "كوفيد-19".

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