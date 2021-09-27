طيران الإمارات تقدم ضيافة بافارية على رحلاتها إلى ألمانيا

المصدر: دبي - البيان

تستعد طيران الإمارات لتقديم وجبات وحلويات بافارية تقليدية لركاب رحلاتها المتجهة إلى ألمانيا بمناسبة مهرجان أكتوبر Oktoberfest. يأتي ذلك جرياً على ممارساتها المعتادة في مفاجأة عملائها بأطباق تقليدية إقليمية في مختلف المناسبات.

وسيستمتع العملاء الذين يسافرون من مركز طيران الإمارات في دبي إلى بواباتها الألمانية الأربعة، دوسلدورف وفرانكفورت وهامبورغ وميونيخ، في جميع درجات السفر، بطبق رئيسي وحلوى بافارية حتى 3 أكتوبر.

وسيُقدّم للمسافرين في الدرجتين الأولى والأعمال ليبيركاس كطبق رئيسي، وهو عبارة عن رغيف لحم البقر والدجاج على الطريقة الألمانية النموذجية مع مخلل الملفوف وسلطة البطاطس والفجل الأحمر والخردل الحلو. كما يمكنهم اختتام الطبق الرئيسي مع حلوى apfelstrudel الساخنة بصلصة الفانيليا في الدرجة الأولى، وكعكة البينينستيتش الألمانية التقليدية مع اللوز والعسل في درجة الأعمال.

ويتوفر لعملاء طيران الإمارات الذين يسافرون من دبي إلى ألمانيا في الدرجة السياحية ليبيركاس كطبق رئيسي يقدم مع البطاطا المهروسة ومخلل الملفوف مع البصل المقلي، وإكمال وجبتهم الألمانية بقطعة من كعكة البينينستيتش.

وتقدم طيران الإمارات في الصالون الجوي المميز على طائرات A380 للعملاء المسافرين في الدرجتين الأولى والأعمال، تشكيلة كاملة من الوجبات الخفيفة والمقبلات التي تشتهر بها ولاية بافاريا، مثل السندويشات مع جبن الإيمنتال والخيار، وكعك البريتزل الصغير مع الصلصات التقليدية، ومعجنات بافارية، إضافة إلى قطع خبز الزنجبيل الصغيرة على شكل قلب، ويمكن للعملاء الاستمتاع بهذه الأطعمة أو أخذ بعضها لمشاركتها مع عائلاتهم وأصدقائهم في ألمانيا.

وتسيّر طيران الإمارات حالياً رحلتين يومياً من دبي إلى فرانكفورت، ورحلة كل يوم إلى ميونيخ، بالإضافة إلى ست رحلات أسبوعياً إلى دوسلدورف وخمس رحلات أسبوعياً إلى هامبورغ، انطلاقاً من مركزها الرئيسي في دبي. وأعلنت الناقلة أخيراً أنها ستعزز خدماتها إلى ألمانيا مع بداية الجدول الشتوي نهاية أكتوبر بتسيير رحلات يومية إلى دوسلدورف وهامبورغ. كما ستعود طائرات A380 لخدمة المدينتين.

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