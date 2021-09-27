«دبي للطيران» يتعاون مع جهات عالمية لدعم الشركات الناشئة

المصدر: دبي- البيان

كشف معرض دبي للطيران 2021 عن انضمام جهات محلية وعالمية كبرى في قطاع الطيران، بما فيها «الاتحاد للطيران» ومركز محمد بن راشد للفضاء و«أمازون ويب سيرفيسز» و«بوينغ أبلايد إنوفيشن»، شركاء في فعالية «فيستا»، التي تهدف إلى استعراض الشركات الناشئة تقنياتها المبتكرة وأفكارها الإبداعية، ما يدعم المبادرات، التي أطلقتها الجهات الرائدة في قطاع الطيران.

وتنطلق المسابقات ضمن 3 فئات تغطي مجالات أساسية تسهم في مواصلة نمو القطاع، وهي الاستدامة والفضاء والابتكار، ما يتيح للشركات الناشئة تقديم حلول رائدة للمستثمرين والجهات المعنية بقطاع الطيران وقادة قطاع التكنولوجيا، من خلال عروض حية ليومين وتوفر فرصة الالتقاء والعمل بصناع القرار بالقطاع.

استدامة

وتُقام مسابقة الاستدامة بالتعاون مع الاتحاد للطيران، وتهدف إلى استقطاب الشركات الناشئة لتقديم حلول تساعد على الحدّ من الانبعاثات غير المباشرة، خلال جميع مراحل سلسلة التوريد لعمليات الاتحاد للطيران البرية والجوية، بما في ذلك الشحن، وتحصل الشركة الفائزة على فرصة حصرية لاختبار فكرتها مباشرة، من خلال رحلات الاتحاد للطيران البيئية، بالإضافة إلى 3 تذاكر ذهاب وإياب على درجة رجال الأعمال إلى أي من وجهات طائرة الاتحاد جرينلاينر.

فضاء

وتقام مسابقة الفضاء بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء وأمازون ويب سيرفيسز، وتدعو الشركات الناشئة إلى إعداد نماذج متكاملة، تعتمد على تقنيات التعلم العميق أو التعلم الآلي، للكشف تلقائياً عن جميع أشجار النخيل في الصور الجوية الملونة بزمن معالجة قصير.

وتحصل الشركات الفائزة على رصيد في «أمازون ويب سيرفيسز» بين 2500 و25 ألف دولار. كما يدعو كأس فيستا للابتكار الشركات الناشئة الرائدة من جميع أنحاء العالم لعرض منتجاتها أو حلولها للفوز بلقب الشركة الناشئة الأكثر ابتكاراً في فيستا 2021.

نخبة من الخبراء

تضم لجنة تحكيم المسابقات نخبة من الخبراء العالميين في القطاع، مثل مريم القبيسي رئيسة قسم الاستدامة وتميز الأعمال في الاتحاد للطيران، وتركي الحمادي رئيس تطوير المنتجات والتسليم في الاتحاد للطيران، والمهندسة علياء المازمي رئيسة وحدة تطبيقات الاستشعار عن بعد في مركز محمد بن راشد للفضاء.

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