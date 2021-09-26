الاتحاد للطيران ترفع عدد رحلاتها إلى سيشل

المصدر: أبوظبي - البيان

تعتزم الاتحاد للطيران زيادة عدد رحلاتها إلى سيشل اعتباراً من أكتوبر لتوفير مزيد من خيارات السفر الملائمة للعائلات ومحبي العطلات والترفيه إلى الجزيرة الاستوائية الساحرة. وستقوم الناقلة الوطنية بإضافة رحلة خامسة إلى رحلاتها الأسبوعية الأربع المتجهة إلى سيشل اعتباراً من 7 أكتوبر، كما ستسيّر سبع رحلات إضافية في الفترة الواقعة بين 15 و24 أكتوبر تزامناً مع عطلة نصف الفصل الدراسي لتمنح العائلات المسافرة مع أطفالهم مزيداً من خيارات السفر المريحة خلال تلك الفترة.

وقال مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات والشحن في الاتحاد: ليس هناك أفضل من هذا الوقت لاستكشاف جمال جزيرة سيشل والاستمتاع بطقسها الدافئ وقضاء أجمل الأوقات على شواطئها النخيلية. وتُعدّ سيشل وجهة مميزة تجتذب المصطافين من كل صوب، ومع إمكانية سفر الحاصلين على التطعيمات من الإمارات إلى الجزيرة والعودة دون الحاجة للحجر الصحي، فإنها ستكون وجهة مثالية لقضاء عطلة قصيرة وممتعة.

وأطلقت الاتحاد للطيران خصومات على أسعار التذاكر إلى سيشل، عبر موقعها الإلكتروني Etihad.com تستمر لغاية منتصف الليل من تاريخ 2 أكتوبر. على أن يتم السفر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

وتقع سيشل وسط المحيط الهندي، وتستغرق الرحلة الجوية من أبوظبي إليها نحو 4 ساعات و35 دقيقة فقط. وتسيّر الاتحاد للطيران رحلاتها إلى جزيرة ماهيه التي تُعدّ الأكبر بين جزر سيشل ومقر العاصمة فيكتوريا. يحتاج المسافرون لتقديم نتيجة فحص سلبية لمسحة الأنف قبل الصعود على طائرات الاتحاد للطيران.

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