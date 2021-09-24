«طيران الإمارات» أول ناقلة تطبق جواز سفر «إياتا» عبر القارات الست

المصدر: (دبي - البيان)

أكملت «طيران الإمارات»، توفير تطبيق «جواز سفر إياتا

IATA Travel Pass»،

لعملائها الذين يسافرون إلى جميع وجهاتها، لتصبح بذلك أول ناقلة في العالم، توفر هذه الشهادة الصحية الرقمية في القارات الست. وفي أعقاب التجارب الناجحة في أبريل الماضي، على خطوط مختارة، واصلت «طيران الإمارات» تدريجياً، توسيع حل «جواز سفر إياتا» التجريبي. ويتوفر تطبيق «جواز سفر إياتا» الآن، لعملاء الناقلة المسافرين من 50 مدينة، ومن المتوقع أن يشمل أكثر من 120 وجهة، في أكتوبر المقبل.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز