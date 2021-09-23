«فلاي دبي» تستأنف رحلاتها إلى براغ وزغرب

المصدر: البيان

أعلنت فلاي دبي، اليوم، أنها استأنفت عملياتها إلى براغ وزغرب.

وستقوم الناقلة بتسيير خمس رحلات أسبوعياً من مطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار براغ الدولي (PRG) ورحلتين أسبوعياً إلى مطار فرانجو تومان في زغرب (ZAG).

وستزيد فلاي دبي رحلاتها إلى مطار فرانجو تومان زغرب (ZAG) إلى أربع رحلات أسبوعيا اعتبارًا من ديسمبر من هذا العام. وستكون هذه الرحلات ضمن رحلات الشراكة بالرمز مع طيران الإمارات مما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة عبر مركز الطيران الدولي في دبي.

وتعليقًا على استئناف الرحلات إلى براغ وزغرب، قال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: "نحن سعداء باستئناف رحلاتنا إلى كرواتيا وجمهورية التشيك، وهما وجهتان شهيرتان على شبكة فلاي دبي. نحن على ثقة من أن الركاب سيستمتعون بخدمة فلاي دبي المريحة والموثوقة والمقصورة المريحة لطائرة بوينغ 737 ماكس، التي توفر أسرة مسطحة في درجة الأعمال، حيث سيتم تشغيل الطائرة على هذه المسارات".

مع التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على السفر الدولي، وسعت فلاي دبي شبكتها إلى أكثر من 95 وجهة في 50 دولة عبر إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية. إن استئناف عمليات فلاي دبي إلى الأسواق التشيكية والكرواتية سيمكن المزيد من الناس من السفر إلى دبي التي تستعد لاستضافة العالم مع افتتاح إكسبو 2020 دبي أبوابه للزوار من بداية أكتوبر.

تذكرة مجانية ليوم واحد لزيارة إكسبو 2020

سيستمتع المسافرون الذين يحجزون رحلة طيران من فلاي دبي إلى دبي بتذكرة مجانية لمدة يوم واحد لزيارة إكسبو 2020 دبي، من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022. ويسري ذلك على جميع الحجوزات التي تمت اعتبارًا من 1 سبتمبر للسفر خلال تواريخ الحدث.

تجربة المسافرين

يمكن للمسافرين على متن طائرة بوينغ 737 ماكس الاستمتاع بمزيد من الراحة وتجربة المتطورة.

وتحتوي المقصورة الجديدة على سرير مسطح في درجة الأعمال، بالإضافة إلى المساحة الإضافية والخصوصية، يمكن للمسافرين النوم بشكل مريح أثناء رحلتهم. توفر الدرجة السياحية مقاعد ريكارو جديدة، تم تصميمها لتحسين المساحة والراحة حتى يتمكن الركاب من الجلوس والاسترخاء والاستمتاع برحلتهم.

كما تتميز طائرة فلاي دبي بوينغ 737 ماكس بترفيه استثنائي على متن الطائرة مع شاشة عالية الدقة مقاس 11.6 بوصة، مع مجموعة واسعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والألعاب باللغات الإنجليزية والعربية والروسية. يمكن للمسافرين الاستمتاع بالترفيه المجاني على ظهر المقعد في درجة الأعمال أو شراء باقات ترفيه على متن الطائرة بأسعار معقولة عند السفر في الدرجة السياحية.

تم إعادة تصميم تجربة المسافرين مع فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب وتوفر للمسافرين الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم. توفر فلاي دبي تغطية تامينية عالمية مجانية ضد كوفيد-19 لتوفر للركاب راحة بال أكبر عند السفر.

تفاصيل الرحلات

ستعمل الرحلات من المبنى رقم 3، مطار دبي الدولي (DXB) خمس مرات في الأسبوع إلى مطار براغ الدولي (PRG) ومرتين في الأسبوع إلى مطار فرانجو تومان زغرب (ZAG)..

تبدأ أسعار التذاكر ذهاب وعودة في درجة الأعمال من دبي إلى براغ من 8545 درهما وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 1765 درهماً.

تبدأ أسعار التذاكر ذهاب وعودة في درجة الأعمال من دبي إلى زغرب من 9445 درهما وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 2185 درهماً.

يتعين على الركاب التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن مركز السفر التابع لـ اياتا IATA Travel Centre و IATA destination tracker لمتابعة حالة الوجهة لرحلتهم بأكملها، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران. يمكن للمسافرين أيضًا زيارة مركز معلومات كوفيد-19 على flydubai.com لمزيد من المعلومات.

الرحلات متاحة للحجز على موقع flydubai.com أو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو مركز الاتصال في دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45 أو من متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركائنا في السفر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسافرين اختيار باقات كاملة من عطلات فلاي دبي.

وللحصول على الجدول الزمني الكامل والأسعار، يرجى زيارة: https://www.flydubai.com/en/plan/timetable

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