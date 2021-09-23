ماهي المميزات الرئيسية لجواز سفر إياتا؟

المصدر: البيان

أعلنت طيران الإمارات، اليوم، عن توفر تطبيق "جواز سفر إياتا" الآن لعملاء الناقلة المسافرين من 50 مدينة، ومن المتوقع أن يشمل أكثر من 120 وجهة بحلول أكتوبر المقبل.

المميزات الرئيسية

- مرجع لأحدث متطلبات السفر: يقدم للركاب معلومات دقيقة حول متطلبات السفر والفحوصات والتطعيم لرحلاتهم.

- سِجِّل لمراكز الفحص: يعرض للركاب مراكز فحوصات "كوفيد-19" المعتمدة في مواقع المغادرة التي تفي بمتطلبات وجهاتهم.

- توثيق رقمي: يتيح للركاب إدارة وثائق سفرهم رقمياً، بدءاً من تلقي نتائج الفحوصات وشهادات التطعيم مباشرةً من المختبرات المعتمدة ومراكز الفحص، إلى مشاركة هذه المستندات بسهولة وأمان مع السلطات وشركات الطيران لتسهيل السفر.

ويمكن للمسافرين الآن الوصول إلى أكثر من 1500 مختبر لفحوصات "كوفيد-19" عبر تطبيق "جواز سفر اياتا"، وهذا العدد في ازدياد متواصل.

ويستطيع مواطنو الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تسجيل شهادة اللقاح على التطبيق، والعمل جارٍ لربط مجموعة واسعة من وثائق السفر الرقمية المعتمدة لربطها بالتطبيق أو تحميلها عليه. ويمكن للمسافرين تنزيل التطبيق وتسجيل أنفسهم وإنشاء هوياتهم الرقمية باستخدام جوازات سفرهم. مقاطع فيديو ومعلومات عن جميع الميزات هنا.

وتشمل التحسينات المستقبلية تمكين العملاء من مشاركة مستنداتهم الرقمية للسفر قبل وصولهم إلى المطارات، مثل شهادات التطعيم ونتائج فحوصات "كوفيد-19"، لتظهر بشكل آمن وتلقائي في نظام طيران الإمارات لإنهاء إجراءات السفر، ما يوفر لهم تجربة مطار سهلة وسلسة.

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