دبي تحتفي باليوم الوطني السعودي الـ91 بفعاليات عائلية وعروض مميزة

المصدر: وام

تحتفي دبي هذا العام باليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية لتقدم للسكان و الزوار والأشقاء السعوديين مجموعة من الفعاليات العائلية والتخفيضات الكبرى والعروض الترويجية الرائعة التي تضفي أجواء البهجة بهذه المناسبة السعيدة.

و في ظل وجود العديد من الأشقاء السعوديين الذين يعيشون على أرض الإمارات سيتمكن الجميع من الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.. فيما تلتزم مراكز التسوق و المتاجر و الوجهات السياحية المشاركة في احتفالات اليوم الوطني السعودي بدبي و التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بجميع إجراءات الصحة والسلامة بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "إن الاحتفال باليوم الوطني السعودي هذا العام يأخذ طابعا خاصا حيث سيتكمن سكان دبي وزوارها والأشقاء السعوديون من الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة .. ونتطلع إلى استقبال العائلات من السعودية للاحتفال باليوم الوطني السعودي في دبي و دولة الإمارات التي تعد بمثابة بلدهم الثاني ..

و ستتميز احتفالات هذا العام بمجموعة رائعة من الفعاليات التي تسلط الضوء على مكانة دبي وجهة رائدة للتسوق والترفيه مع إقامة فعاليات أخرى خصيصا للزوار من المملكة العربية السعودية.

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