«دبي للسياحة» تتعاون مع «أديداس» في الفعاليات والأنشطة

المصدر: دبي - البيان

وقّعت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) وشركة «أديداس الأسواق الناشئة FZE» مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة ضمن المنظومة السياحية التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة.

وقّع مذكرة التفاهم عصام كاظم، المدير التنفيذي لـمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وجياني كونتي، المدير العام لـ«أديداس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأتي هذه الخطوة المهمة في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة ممارسة الأنشطة الرياضية في أوساط مختلف الفئات العمرية، وكذلك التشجيع على تبني نمط حياة صحي ونشط. وسوف تتعاون «دبي للسياحة» و«أديداس» معاً من أجل تحسين رفاهية المجتمع، وأيضاً التركيز على الحلول الإبداعية التي ترتقي بالمكانة العالمية للمدينة.

وقال عصام كاظم: «إنّ هذه الشراكة مع «أديداس» تأتي ضمن الجهود التي تتماشى مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة الهادفة إلى جعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً واستدامة وابتكاراً في العالم، خصوصاً ونحن نستعد لاستقبال الدورة الخامسة من تحدي دبي للياقة.

حيث سيتيح هذا التعاون الاستراتيجي مع العلامة التجارية العالمية الشهيرة الفرصة لسكان وزوار دبي للمشاركة وحضور مجموعة من الفعاليات الرياضية، وكذلك الأنشطة الخاصة بالبيع بالتجزئة وأسلوب الحياة العصرية، وأيضاً الاستفادة من العروض الترويجية المميزة، مع إعطاء الأولوية لصحتهم وسلامتهم».

وأضاف قائلاً: «إن هذه الشراكة سوف تتيح لـ«دبي للسياحة» و«أديداس» استكشاف المزيد من الفرص المتاحة في قطاعي التجزئة والفعاليات، بالإضافة إلى تسريع وتيرة الزخم في مجال السياحة الرياضية، وهي إضافة مهمة للعروض المتنوعة التي تقدمها المدينة، إذ نسعى إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة للزيارة على مدار العام».

ومن جهته، قال جياني كونتي: «إن اتفاقية التعاون والشراكة بين «أديداس» و«دبي للسياحة» تهدف إلى تعزيز استراتيجيتي الطرفين وتعاونهما من أجل المساهمة في تمكين دبي من أن تكون المدينة الأكثر نشاطاً واستدامة وابتكاراً في العالم. ونسعى جاهدين بدعم من «دبي للسياحة»، إلى تحسين البنية التحتية الرياضية المتنوعة والمتطورة في المدينة من أجل جذب عدد من أفضل الرياضيين وعشاق الرياضة في العالم لخوض تجارب رائعة في هذه الإمارة التي تزخر بالمقومات والإمكانات التي لا نهاية لها».

وأضاف: «سوف تعزز «أديداس» التزاماتها بالاستدامة بشكل كبير من خلال شراكتها مع «دبي للسياحة»، وذلك عبر أنشطة رئيسية على غرار «اركض لإنقاذ المحيطات»، و«تحدي دبي للياقة»، وذلك في إطار سعينا لمواصلة مهمتنا المتمثلة في «التخلص من النفايات البلاستيكية»».

وسوف يشمل هذا التعاون إطلاق مجموعة من الملابس الحصرية التي تحتفي بمدينة الابتكار، وتحث على التقدم، وكونها نموذجاً للازدهار والتطور. وسوف تتوفر هذه المنتجات في وقت لاحق من هذا العام في متاجر البيع بالتجزئة الرئيسية لشركة «أديداس» في جميع أنحاء المدينة.

وستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون المتعلق بالأنشطة والفعاليات الرياضية التي تشكل جزءاً من «تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة»، لاسيما إيجاد طرق ابتكار المحتوى وزيادة التفاعل والنشاط مع «تحدي دبي للياقة»، المبادرة التي تهدف إلى إتاحة الفرصة للجميع من مختلف الجنسيات واللغات لتحسين لياقتهم وتحفيزهم على اتباع أسلوب حياة أكثر سعادة ونشاطاً عبر المشاركة في العديد من الألعاب الرياضية والبرامج المتوافرة وتشجيع المجتمع بكل مكوناته على اتباع نمط حياة صحي وتعزيز مكانة دبي لتصبح المدينة الأكثر نشاطاً على مستوى العالم.

كما تنص مذكرة التفاهم على التعاون في تنظيم وترويج مجموعة من الفعاليات المهمة والتجارب ضمن المنظومة السياحية، وكذلك العمل مع سفراء العلامة التجارية وصانعي المحتوى للترويج لكل من دبي و«أديداس».

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