رأس الخيمة ترحب باستقبال أولى رحلات الخطوط الباكستانية

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل مطار رأس الخيمة الدولي أولى الرحلات الافتتاحية للخطوط الجوية الباكستانية الدولية. ورحبت دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة بالخطوط الجوية الباكستانية، حيث تنطلق الرحلات المباشرة إلى 4 مدن باكستانية وهي (كراتشي، وإسلام أباد، بيشاور، ومولتان)، فيما تنطلق رحلات الخطوط الجوية الباكستانية الدولية مباشرة من هذه المدن إلى رأس الخيمة بمتوسط 10 رحلات أسبوعيا باستخدام طائرة من طراز B-777-200 لتسير تلك الرحلات.

وقال الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني ومطار رأس الخيمة الدولي، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، إن جمهورية باكستان واحدة من أكبر الأسواق المستقبلية، وهي كذلك وطن لعدد كبير من السكان المقيمين في دولة الإمارات، حيث سيسهم ذلك في تحقيق نجاح هائل في بناء حركة نقل الركاب والبضائع في الإمارة، معرباً عن سعادته لتسيير تلك الرحلات بين البلدين الصديقين.

ورحب الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بالسيد حسن أفضل خان القنصل العام الباكستاني في إمارة دبي، والسيد شاهد علي مغول، المدير الإقليمي للخطوط الجوية الباكستانية في إمارة دبي، وأكد أن الشراكة مع الجانب الباكستاني من أجل بناء وخلق فرص عظيمة لنقل الركاب وشحن البضائع بين باكستان ورأس الخيمة، مشيراً إلى أن الدائرة وإدارة المطار ستبذل قصارى الجهد لضمان رعاية الركاب والترحيب بهم.

وقال الشيخ سالم القاسمي: سنعمل معًا أيضًا على تطوير وتنمية قطاع الشحن في سوق المواد الغذائية (الخضراوات واللحوم) بين البلدين، مؤكداً أن هذا الأمر يتمتع بأهمية خاصة لدينا، حيث تعد باكستان مساهمًا رئيسًا في هذا التطور.

وأشار الشيخ سالم بن سلطان القاسمي إلى أن إمارة رأس الخيمة كانت ولا تزال وجهة مفضلة للسكان الباكستانيين في الإمارات العربية المتحدة، حيث تعمل شركات الشحن فيها لأكثر من 4 عقود.

وسيوفر مطار رأس الخيمة الدولي فحص (بي سي آر) بالمجان للمسافرين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز