بريطانيا تستقبل القادمين من الإمارات بدون حجر اعتباراً من 4 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

أضافت بريطانيا دولة الإمارات إلى قائمة الدول المسوح لها بالسفر إليها بدون حجر اعتباراً من تاريخ 4 أكتوبر 2021 وذلك للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس "كوفيد-19" والمعترف بها في المملكة المتحدة.

وتضم قائمة اللقاحات المعتمدة من قبل المملكة المتحدة كلا من: "موديرنا "، و"استرازينيكا"، و"فايزر/ بايونتيك"، و" جونسون آند جونسون".

وقال جرانت شابس وزير النقل البريطاني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "توتير": "سنقبل شهادات التطعيم الإماراتية اعتباراً من 4 أكتوبر بعد التحديثات على تطبيق التطعيم الخاص بهم".

وأضاف الوزير: "الإمارات تعتبر مركز نقل رئيسي يضم العديد من المغتربين البريطانيين.. وهذه أخبار رائعة لإعادة فتح السفر الدولي وتعزيز الأعمال ولم شمل العائلات".

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