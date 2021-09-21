«دناتا» شركة العام للمناولة الأرضية للسنة السابعة على التوالي

المصدر: دبي - البيان

نالت دناتا لقب «مزود العام لخدمات المناولة الأرضية» للسنة السابعة على التوالي، ضمن جوائز مجلة «إير كارغو نيوز» لعام 2021، وتم تقديم الجائزة، التي تعد أبرز تكريم على مستوى صناعة الشحن الجوي، خلال حفل الجوائز الذي أقيم أخيراً في لندن.

وقال ديفيد باركر، نائب رئيس أول قطاع عمليات المطار في دناتا: فخورون بتكريم خدماتنا الآمنة وذات الجودة العالية للعام السابع على التوالي، وشكلت الجائحة تحديات غير مسبوقة لنا ولشركائنا، لكن جهود فرقنا والمرونة والالتزام بالتميز في الخدمة أثمر وأدى إلى إنجازات بارزة عبر شبكتنا العالمية. ويسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى جميع زملائي على تفانيهم وجهودهم الدؤوبة، وسنواصل نهجنا لنكون الأفضل دائماً في كل ما نقوم به.

ودأبت دناتا على تكييف أعمالها وعملياتها في بيئة سريعة التغير. ونفذت إجراءات تشغيل جديدة وقدمت منتجات وخدمات مبتكرة استجابة لمتطلبات العملاء المستجدة وفرص العمل، مع استمرار التركيز على الجودة والسلامة.

وواصلت دناتا القيام باستثمارات استراتيجية في عملياتها لتعزيز عروض خدماتها. وشمل ذلك افتتاح مرافق شحن جديدة وفق أحدث طراز في مانشستر (المملكة المتحدة) ولاهور (باكستان)، وطاقة شحن وبنية تحتية إضافية في سيدني (أستراليا) وبروكسل (بلجيكا) وتورنتو (كندا). كما بدأت لذلك تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع دناتا «سيتي إيست City East» في لندن هيثرو (المملكة المتحدة).

واستثمرت دناتا أيضاً في منتجات مبتكرة وتكنولوجيا جديدة رقمية، بما في ذلك الحاويات المبردة عالية التقنية في أستراليا وسنغافورة، وخدمة تنظيف مقصورات الطائرات بالأشعة فوق البنفسجية في سويسرا، ومحطة تطهير الأمتعة في سنغافورة، ومنصة المناولة الفورية للبضائع في الإمارات العربية المتحدة، والفحص الحراري في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى طرح برنامج حوسبي لخدمة الرحلات على نطاق الشبكة وحل الفحص الآلي للبضائع الخطرة DG Autocheck المبتكر من أياتا.

وأبرمت دناتا شراكات استراتيجية لتوسيع نطاق عملياتها، ففي إيطاليا، أبرمت شركة «إيربوت هانلدينغ» التابعة لدناتا شراكة مع «بيتا ترانس» لتقديم خدمات شحن كاملة للعملاء في مطار ميلانو مالبينسا، كما دخلت دناتا سوق الطيران الإندونيسي من خلال شراكة مع «بي تي يونيكس راجاوالي إندونيسيا»، حيث ستضع الشركتان استثمارات مشتركة في المرافق والمعدات والتدريب.

وساعدت جودة خدمات دناتا ومعاييرها العالية للسلامة في الفوز أو الاحتفاظ بأكثر من 100 عقد مع حسابات رئيسية عبر شبكتها. ويتجلى تميز وجودة خدمات المناولة التي توفرها دناتا في نيلها شهادات وجوائز مرموقة، شملت اعتماد مركز تميز المدققين المستقلين لخدمات مناولة الأدوية CEIV في سنغافورة وشهادة تسجيل تدقيق سلامة العمليات الأرضية ISAGO في كندا والولايات المتحدة والعراق، وشهادة أفضل الممارسات GDP في باكستان، وتقدم دناتا، التي تُعد من أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم، خدمات موثوقة للمناولة الأرضية والشحن في 90 مطاراً ضمن 14 دولة.

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