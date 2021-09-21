تعاون بين الاتحاد للطيران و«طلبات» لاستكشاف مجموعة من المبادرات الجديدة

المصدر: أبوظبي – البيان

وقعت الاتحاد للطيران وشركة طلبات مذكرة تفاهم على مستوى المنطقة، وبموجبها ستتعاون الشركتان في إطلاق مجموعة من المبادرات التي ستفيد عملاء وموظفي كل من الاتحاد للطيران وطلبات.

وقع على مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران توني دوغلاس والرئيس التنفيذي لشركة طلبات، توماسو رودريغيز، وذلك في مقر الاتحاد للطيران في أبوظبي، لبدء شراكة «مايلز أون ذا غو»، والتي تسمح لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد للطيران بكسب وإنفاق الأميال من خلال طلب الطعام والبقالة وغيرها من المواد الأساسية على منصة طلبات الإلكترونية. يمكن للأعضاء الذين قاموا بتحميل تطبيق ضيف الاتحاد على الهواتف المحمولة وسجلوا بطاقات الائتمان المؤهلة الحصول على ميل واحد مقابل كل 3 دراهم يتم إنفاقها على منصة طلبات باستخدام البطاقة المرتبطة. سيقوم التطبيق أيضاً بسؤال الأعضاء عما إذا كانوا يرغبون في كسب أو إنفاق الأميال عند الدفع.

كما تشير مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات بين الشركتين في المستقبل، والتزامهما باستكشاف والعمل على مشاريع مبتكرة التي ستفيد كلاً من عملاء وموظفي الاتحاد وطلبات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال توني دوغلاس: لطالما كانت الاتحاد للطيران في طليعة قطاع الطيران، وتبرهن شراكتنا اليوم مع شركة طلبات على التزامنا بتقديم عروض ولاء رائدة في هذا المجال تتجاوز مميزات السفر لتقدم برنامجاً كاملاً لأسلوب الحياة. وباعتبارنا شركة طيران، فإننا نتعاون باستمرار مع العلامات التجارية التي من شأنها أن تعزز مكانة أعضاء برنامج ضيف الاتحاد والمساعدة في مكافأتهم في الحل والترحال بسهولة وكفاءة أكبر.

وقال توماسو رودريجيز: تعد مذكرة التفاهم مع الاتحاد للطيران بين لاعبين رائدين في مجالين متنافسين. وبصفتنا شركات تركز على العملاء، فإننا نفخر بإيجاد حلول جديدة لخلق تجارب مميزة لعملائنا، وهذا يعد الجزء الأساسي من هذه الاتفاقية. ونحن نتطلع إلى العمل والتعاون مع فريق العمل في الاتحاد للطيران لإطلاق بعض ابتكاراتنا على مستوى المنطقة، مثل سوق طلبات، بطرق مدهشة وجديدة، ومفاجأة عملائنا وإسعادهم في المستقبل.

ويمكن لعملاء طلبات الذين يرغبون في البدء في كسب الأميال على ضيف الاتحاد الاشتراك مجاناً على Etihadguest.com في حين يمكن لأعضاء ضيف الاتحاد الذين يرغبون في البدء في كسب الأميال وإنفاقها من خلال منصة طلبات تنزيل تطبيق ضيف الاتحاد وتسجيل بطاقات الائتمان الخاصة بهم على «مايلز أون ذا غو».

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