21 رحلة أسبوعية لـ«الاتحاد» إلى السعودية بحلول 24 سبتمبر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تشهد محركات السفر ومواقع شركات الطيران زيادة كبيرة في عمليات البحث عن الرحلات بين الإمارات والسعودية منذ إعلان المملكة استقبال المسافرين من الإمارات مجدداً. ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، شهد موقع «الاتحاد للطيران» ارتفاعاً بنسبة 426% في البحث عن الرحلات المتجهة من الإمارات إلى السعودية، فيما شهد زيادة بنسبة 471% في البحث عن الرحلات المتجهة من شبكة وجهات الاتحاد للطيران البالغة 65 وجهة حول العالم إلى المملكة.

وقالت فاطمة المهيري، نائب الرئيس لشؤون المبيعات في الإمارات لدى مجموعة الاتحاد للطيران لـ«البيان الاقتصادي»، إن سوق السفر السعودية تحظي بأهمية بالغة بالنسبة للاتحاد للطيران على مدار العام، ولا سيما في مواسم الحج والعمرة، حيث شهدت نمواً كبيراً منذ إطلاق رحلاتنا إلى المملكة، مشيرة إلى أن الاتحاد تشغل حالياً 14 رحلة أسبوعية وستزداد إلى 21 رحلة أسبوعية بحلول 24 سبتمبر إلى 3 وجهات في السعودية وهي الرياض والدمّام وجدة.

رحلات مجدولة

وذكرت فاطمة المهيري أن «الاتحاد» استأنفت رحلات الركاب بين أبوظبي والمملكة ابتداءً من السبت 11 سبتمبر، حيث تربط رحلات الركاب المجدولة بين أبوظبي بوجهات الناقلة في الدمام وجدة والرياض. وبإمكان الواصلين من السعودية إلى الإمارة السفر دون الحاجة لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي عند الوصول، حيث تندرج السعودية ضمن القائمة الخضراء لأبوظبي.

وأكدت أن رحلات الاتحاد بين السعودية وأبوظبي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز حركة الربط عبر العاصمة أبوظبي والتي تضمّ أسواق شبه القارة الهندية وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا والصين وغيرها من الأسواق المهمة، مشيرة إلى أن «الاتحاد» تشغل حالياً رحلات مباشرة إلى الرياض والدمام وجدة، ويتمكن مسافرو العبور من المملكة عبر أبوظبي من الاستفادة من خدمات مركز التخليص المسبق، وهو المرفق الوحيد للهجرة وحماية الحدود الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتيح للمسافرين المتجهين إلى الولايات المتحدة الأمريكية إجراء كافة معاملات الهجرة والجمارك وفحوص الزراعة في أبوظبي قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

اتفاقية جديدة

وأفادت فاطمة المهيري بأن «الاتحاد للطيران» والخطوط السعودية أبرمتا في وقتٍ سابق من العام اتفاقية جديدة لبرنامجي الولاء التابعَين للشركتين، وتعزيز الاتفاقية الحالية للشراكة بالرمز بينهما. وبموجب الاتفاقية، يتمكن أعضاء برنامج ضيف الاتحاد وبرنامج الفرسان من اكتساب واستبدال الأميال على رحلات الشركتين، فضلاً عن اكتساب أميال الفئات وشرائح الفئات، الأمر الذي سيساعدهم على الترقية للمستوى التالي من الفئات بصورة أسرع. كما يتمكن الأعضاء من اكتساب الأميال على رحلات الشراكة بالرمز التي تشغلها الاتحاد للطيران والخطوط السعودية.

وأشارت إلى أن مجموعة الاتحاد للطيران تتبنى استراتيجية مرنة تتيح لها تهيئة القدرة الاستيعابية والأسطول وعمليات الشحن في مختلف الوجهات، والتكيّف مع مختلف الظروف والأوضاع.

إجراءات احترازية

تحرص الاتحاد للطيران على تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية في مختلف مراحل رحلة الطيران وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الضيوف، حيث بادرت الاتحاد منذ بداية الجائحة إلى إطلاق عدد من المبادرات مثل «سفراء الاتحاد للصحة والسلامة» و«معتمد للسفر» فضلاً عن الكثير من البرامج والأنشطة الأخرى.

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