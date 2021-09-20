جبل «تيتليس» الجليدي بسويسرا: أول تليفريك دوار في العالم يستقبل الزوار مُجدداً

المصدر: انجلبرج- سيد صالح

على أطراف قرية «انجلبرج» في وسط سويسرا، يوجد جبل «تيتليس» الجليدي الشهير، والذي يعد امتداداً لجبال «الألب أوري»، والتي بدورها تُعد الامتداد السويسري لسلسلة جبال «الألب» الشهيرة المحيطة بعدة دول في غرب أوروبا.

وبحضور «البيان»، صعد وفد إعلامي إماراتي قمة جبل «تيتليس»، التي ترتفع 3200 متر «حوالي 10600 قدم» عن سطح البحر، بدعوة رسمية لمشاهدة معالم سويسرا.

وكان الصعود إلى قمة «تيتليس» عبر أول وأكبر تليفريك دوّار في العالم، والذي تنفرد إدارة منتجع «تيتليس» للتزلج على الجليد بتشغيله، وتفخر بذلك.

ويتيح التليفريك في رحلة صعوده لمرتاديه التمتع بإطلالة بانورامية مبهرة لقرية «انجلبرج» ومُروجها اليانعة التي ترعى فيها الأبقار المُسومة بأجراس في أعناقها كي يتمكن مالكوها الفلاحون من تحديد مواقعها بسهولة عند الغروب.

وبدت أثناء الرحلة بيوت «انجلبرج» بتصاميمها التقليدية السائدة لبيوت الفلاحين والمزارعين في كافة القرى الأوروبية، وهو التصميم المخروطي على شكل أكواخ من العصور الوسطى، في تفاعل رائع مع الخُضرة المُحيطة، ما كَوّن في النهاية منظراً طبيعياً خلاباً.

ولا تفخر منتجع «تيتليس» بأول وأكبر تليفريك دوّار في العالم فحسب، بل وأيضاً بأعلى جسر مُعلّق في أوروبا.

وتكتمل البهجة عند زيارة المنتجع بممارسة عدة أنشطة ترفيهية ممتعة، ومن أبرزها دخول الكهف الجليدي، المشي على أطراف المُنحدر، التنزه في قوارب الكانوي في صفحة بحيرة «لوسيرن» التي يُطل عليها جبل «تيتليس»، فضلاً عن التزلج على الجليد بالطلع.

وتقع «انجلبرج» في «أوبوالدن»، أحد الكانتونات «التقسيمات الإدارية» الــ 26 التي تنقسم إليها سويسرا، وعند نقطة التقاء عدة كانتونات، هي «أوبوالدن»، «لوسيرن»، «أوري» و«برن»، الذي يضم مدينة «برن»، عاصمة سويسرا.

وشأنه شأن الغالبية العُظمى من الوجهات السياحية حول العالم، عانى منتجع «تيتليس» انخفاضاً حاداً في عدد زواره على مدار الفترة الأخيرة التي تزيد عن العام ونصف العام، بسبب حالة الإغلاق التي سادت مُعظم أرجاء العالم بعد تفشي جائحة «كوفيد 19».

والآن، بعد أن خففت الكثير من دول العالم القيود المفروضة على حركة سكانها وفتحت حدودها مُجدداً أمام الزوار والسياح بعد انتشار التطعيم باللقاحات المُضادة للجائحة، بدأ منتجع «تيتليس» يستقبل الزوار مُجدداً، وتأمل إدارة المنتجع أن تُعوّض خلال موسم التزلج في الشتاء المقبل ما عانته خلال الأشهر الماضية الأخيرة بسبب الإغلاق.

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