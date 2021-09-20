«بريوريتي باس»: زخم متنام لرحلات السفر بالإمارات ودول التعاون

المصدر: دبي - البيان

أظهر تقرير لـ «بريوريتي باس» التابعة لشركة كولينسون، والمتخصصة في مجال تقديم منافع وامتيازات العملاء وبرامج الولاء، ارتفاع إجمالي زيارات الصالات المدرجة على شبكة «بريوريتي باس» بنسبة 46 % في النصف الأول 2021 مقارنة بالنصف الثاني 2020، كما أشار التقرير إلى زخم متنام لرحلات السفر بالإمارات ودول التعاون.

وقالت بريانكا لاكاني، مدير منطقة جنوب آسيا والمدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «كولينسون» المشغلة لشبكة «بريوريتي باس»: من المشجع حقاً أن نشهد إعادة الرحلات بين سائر دول مجلس التعاون الخليجي، وهي خطوة مهمة للغاية لدفع عجلة تعافي قطاع السفر في المنطقة. وتشكل دولة الإمارات الوجهة المفضلة للعديد من المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي. وقبل الجائحة، وتحديداً في الربع الأخير 2019، بلغ عدد الزوار القادمين إلى الإمارات من السعودية وحدها أكثر من 1,25 مليون شخص.

ويتوقع مطار دبي تحقيق أداء قوي في النصف الثاني من العام، لا سيما بعد أن سجل 10.6 ملايين مسافر في الأشهر الستة الأولى 2021. ومن ضمن الأسباب التي تدفع للتفاؤل، رفع الإمارات من «القائمة الحمراء» إلى القائمة «الصفراء» من قبل المملكة المتحدة، واستئناف الرحلات القادمة من الهند، وأيضاً قرار استئناف إصدار التأشيرات السياحية للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل من جميع الدول.

وبالمثل، بدأت السعودية بالسماح لحاملي التأشيرات السياحية الذين تم تطعيمهم بالكامل بالدخول إلى أراضيها من دون الحاجة إلى قضاء فترة الحجر الصحي المؤسسي. كما استؤنفت الرحلات إلى جنوب أفريقيا والأرجنتين والإمارات، وهي سوق السفر التي تشهد إقبالاً هائلاً في عدد المسافرين القادمين إلى السعودية.

وتشير هذه التطورات الإيجابية في السوقين الرئيسيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الرغبة المتجددة لمعاودة رحلات السفر الدولية. وفي الوقت الراهن، تستقبل أكثر من 75 % من صالات المطارات حول العالم روادها من المسافرين، وسجلت بيانات الزوار ارتفاعاً بنسبة 28 في المائة خلال الفترة بين يونيو ويوليو 2021 مقارنة بالشهر السابق.

ووفقاً لـ «بريوريتي باس»، من خلال هذا الزخم الإضافي الناتج عن زيادة رحلات السفر الإقليمية، ارتفع متوسط الزيارات لكل صالة على حدة بنسبة 34٪ للنصف الأول 2021، مقارنة بالنصف الثاني 2020. وأفاد ما يقارب 85 % في المتوسط من عدد المسافرين المشاركين في الاستطلاع الأوسع نطاقاً والذي شمل الإمارات والسعودية بأنهم كانوا يريدون الدخول إلى الصالات التي تطبق إجراءات التباعد الاجتماعي والتخلص من التوتر والاسترخاء بعيداً عن الأماكن المزدحمة.

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