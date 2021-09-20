مضاعفة أميال أعضاء ضيف الاتحاد بتمكين من «بوينتس» العالمية

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن برنامج ضيف الاتحاد، برنامج الولاء التابع للاتحاد للطيران والحائز على جوائز، عن إضافة ميزة «مايلز بوستر MilesBooster» الجديدة للبرنامج لمضاعفة الأميال، والمشغلة بواسطة شركة «بوينتس» الرائدة عالمياً في برامج الولاء التجارية.

وتتيح ميزة «مايلز بوستر» لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد، الإمكانية لمضاعفة أميالهم التي كسبوها من خلال نشاطاتهم، أو من خلال رحلاتهم السابقة، أو النفقات غير المتعلقة بالسفر، مثل معاملات بطاقات الائتمان والمشتريات اليومية.

وسيملك أعضاء برنامج ضيف الاتحاد، إمكانية زيادة أميالهم المكتسبة في الأشهر الاثني عشر الماضية، إلى الضعف أو ثلاثة أضعاف، وذلك عند دفع معدل أميال محدد. وسيستفيد أعضاء البرنامج من هذه الخاصية الجديدة، لزيادة أميالهم حتى 150،000 ميل في السنة، وذلك بناءً على حالة فئتهم.

ومن جهتها، صرحت كيم هارداكير رئيس قسم برنامج الولاء والشراكات في مجموعة الاتحاد للطيران، قائلة: بفضل هذا الحل المبتكر الجديد، الذي مكنته بوينتس، يمكن لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد، والذي يبلغ عددهم أكثر من 7 ملايين، زيادة أميالهم من خلال ميزة «مايلز بوستر».

الأمر الذي سيساعد الأعضاء على الإسراع للحصول على مكافآتهم المثيرة التالية، سواءً اختاروا إنفاقها على تذاكر السفر، أو الترقيات أو الإقامة في الفنادق أو التبرع بها. وتعد هذه من الطرق العديدة التي عملنا بها لضمان مشاركة ضيف الاتحاد، ومكافأتهم خلال العام الماضي.

ورحب روب ماكلين الرئيس التنفيذي لشركة بوينتس، بالخبر: يسعدنا أن نعزز تعاوننا مع الاتحاد للطيران مرة أخرى، وأن نوسع مجموعة حلول المنتجات التي نقدمها لهم. إن منح برامج الولاء ميزة جديدة، تمكن أعضاءها من زيادة أميالهم، دون الحاجة إلى السفر، ما هي إلا واحدة من الحلول التي ابتكرناها منذ بداية الوباء، لتلبية احتياجات الأعضاء المتجددة. ونحن على ثقة من أن هذه الميزة الجديدة، ستثبت شعبيتها لدى أعضاء برنامج الاتحاد الأكثر ولاءً.

ويكافئ برنامج ضيف الاتحاد المنتسبين منذ لحظة انضمامهم إلى البرنامج. ويمكن اكتساب أميال ضيف الاتحاد مع أكثر من 750 شريكاً، تشمل المطاعم والفنادق وشركات تأجير السيارات والمحلات التجارية. ويمكن إنفاق الأميال على باقة واسعة من المنتجات والخدمات، بدءاً من تذاكر السفر والترقيات على درجات السفر وقسائم التسوق، وأكثر من ذلك. وبفضل هذه المزايا، فاز برنامج ضيف الاتحاد بجوائز رائدة، مثل جوائز ستيفي، وجائزة بزنس ترافل الشرق الأوسط، وجائزة وينا.

يذكر أن شركة «بوينتس»، بدأت العمل مع الناقل الوطني لدولة الإمارات منذ عام 2014. وطرحت طرقاً جديدة لأعضاء ضيف الاتحاد، للحصول على قيمة أكبر من أميالهم، وتحصيل عوائد أكثر لبرنامج الولاء. ويعد «بوينتس بوستر»، المنتج الخامس الذي يتم تطبيقه منذ بداية الشراكة.

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