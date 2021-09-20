دناتا: 86% يتطلعون لعطلات دولية في 2021/ 2022 والأولوية لأوروبا

المصدر: البيان

كشفت نتائج استطلاع أجرته "دناتا للسفريات" شمل آلاف الأشخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن 86% ممن شملتهم الدراسة يتطلعون للسفر في رحلات دولية عبر العالم خلال عامي 2021 و2022. وأُجري الاستطلاع خلال شهري يوليو وأغسطس، اللذين شهدا أوسع إقبال على السفر من دولة الإمارات منذ بدء انتشار الجائحة عالمياً.

واختار 56% من المشاركين السفر إلى أوروبا لقضاء عطلاتهم المقبلة، مع تخطيط أكثر من النصف لبرنامج يتراوح بين أسبوع وأسبوعين، ما يمثل زيادة كبيرة في عدد الليالي الفندقية مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تشير أرقام "دناتا للسفريات" في الماضي إلى متوسط إقامة ثلاث إلى أربع ليالٍ في وجهات أوروبية للمسافرين من دولة الإمارات.

وقالت رئيس قسم البرامج الترفيهية في "دناتا للسفريات" إيميلي جنكينز: "أجرينا أحدث استطلاع خلال شهري يوليو وأغسطس، حيث شهدت حركة السفر الدولي نمواً كبيراً مع فتح العديد من الدول حدودها أمام المسافرين المُطعّمين قبل الصيف، بما في ذلك وجهات في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وبعض دول المحيط الهندي وآسيا. وقد شهدنا إقبالاً مكثفاً على السفر مع توفر خيارات واسعة ومتنوعة أمام العملاء".

وبيّنت نتائج استطلاع "دناتا للسفريات" أن الوجهات الأوروبية الخمس الأكثر رواجاً في أوساط المقيمين في الإمارات العربية المتحدة لقضاء العطلات في موسم 2021/ 2022 هي: سويسرا والمملكة المتحدة وإيطاليا واليونان وجورجيا على الترتيب.

أما خارج أوروبا، فقد أعرب المشاركون في الاستطلاع عن اهتمامهم بالتخطيط للسفر إلى آسيا، حيث استأثرت تايلند بالأغلبية العظمى، يليها الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وجزر المحيط الهندي.

لمعرفة الوجهات المتاحة للمسافرين من الإمارات العربية المتحدة، أو لحجز عطلة مستقبلاً، يمكن زيارة dnataTravel.com، أو التحدث مباشرة إلى خبراء "دناتا للسفريات" عبر الاتصال أو WhatsApp على 800 DNATA (36282) ، أو على @dnataTravel، أو بواسطة البريد الإلكتروني على holidays@dnatatravel.com، أو زيارة أحد منافذ مبيعات "دناتا للسفريات" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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