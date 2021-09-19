فلاي دبي والسعودية للخدمات الأرضية توقعان اتفاقية لخدمات المناولة

المصدر: البيان

وقعت فلاي دبي اتفاقية مع الشركة السعودية للخدمات الارضية بقيمة أكثر من 100 مليون درهم تتولى بموجبها الشركة السعودية خدمات المناولة الأرضية لفلاي دبي في مختلف مطارات المملكة بما فيها 11 مطارا تعمل فيها فلاي دبي.

ووقع الاتفاقية التي تمتد لخمس سنوات كل من حمد عبيدالله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي ومحمد مازي القائم باعمال الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات الارضية السعودية.

وأكد حمد عبيدالله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي أن توقيع الاتفاقية يعكس العلاقات الطويلة والراسخة بين فلاي دبي وشركائها الاستراتيجيين داخل سوق المملكة باعتباره واحدا من اهم اسواق الناقلة .

ووجه عبيدالله شكره للسلطات المختصة في المملكة العربية السعودية على جهودهم المستمرة في توفير الدعم لعمليات فلاي دبي داخل المملكة هذه الاتفاقية التي تمتد لخمس سنوات تأتي انطلاقا من حرص فلاي دبي على توفير اعلى معايير الخدمة لعملائها في المملكة انطلاقا من استراتيجية فلاي دبي في فتح افاق جديدة للتجارة والسياحة حيث شهدت اعداد السياح بين البلدين نموا كبيرا خلال السنوات الماضية".

ومن جانبه أعرب محمد مازي القائم باعمال الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات الارضية السعودية عن فخره بالشراكة مع فلاي دبي التي تعكس االتزام بأعلى معايير الجودة العالية لخدماتنا وتتطلع إلى العمل مع الناقلة مع خططنا لتوسيع شبكتنا إقليميا وخارجها".

تسير فلاي دبي انطلاقا من مركزها التشغيلي في مطار دبي رحلات منتظمة الى مطارات الرياض وجدة والدمام وتوفر للمسافرين خيارات متنوعة للسفر الى دبي وما بعدها .

قامت فلاي دبي بتوسيع شبكتها إلى أكثر من 95 وجهة بما في ذلك العديد من الوجهات غير المخدومة مثل مينسك وسالزبورغ وتيرانا .

كما أعلنت الناقلة مؤخرا عن بدء عملياتها إلى أنقرة في تركيا وليوبليانا في سلوفينيا ووارسو في بولندا.

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