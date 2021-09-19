فلاي دبي توسع عملياتها في رومانيا برحلات الى كلوج نابوكا

المصدر: البيان

أعلنت فلاي دبي ، اليوم عن المواعيد الجديدة لإطلاق رحلاتها إلى كلوج نابوكا في رومانيا. وستبدأ الناقلة بتسيير رحلتين أسبوعياً بين مطار دبي الدولي (DXB) ومطار أفرام إيانكو الدولي كلوج (CLJ) ابتداءً من 3 نوفمبر 2021.

تشغل فلاي دبي رحلة يومية بين مطار دبي الدولي (DXB) ومطار هنري كواندا الدولي في بوخارست (OTP) ، وسترتفع الخدمة إلى مرتين يوميًا اعتبارًا من نوفمبر. مع بدء الرحلات إلى كلوج نابوكا في نوفمبر ، ستخدم الشركة السوق الرومانية بإجمالي 16 رحلة أسبوعيا.

وقال غيث الغيث ، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: “بدأنا عملياتنا لأول مرة إلى بوخارست بأربع رحلات أسبوعيًا في العام 2012. ومنذ ذلك الحين ، ضاعفت فلاي دبي عملياتها إلى أكثر من ثلاث مرات في السوق مع نمو الطلب على حركة التجارة والشحن بين رومانيا والإمارات. نحن سعداء لتقديم المزيد من الخيارات لرحلات الطيران المباشرة الملائمة للسوق مع بدء رحلاتنا إلى كلوج نابوكا ونتطلع إلى المزيد لتشجيع السفر وتعزيز حركة التجارة في كلا الاتجاهين ".

وتعد كلوج نابوكا ثاني أكبر مدينة في رومانيا وتتميز بواحد من أكثر الاقتصادات حيوية في البلاد وهي أكبر مركز للابتكار وفرص الأعمال في اقليم ترانسيلفانيا. يعتبر مطار أفرام إيانكو الدولي كلوج (CLJ ) بوابة مهمة إلى المنطقة الشمالية الغربية من رومانيا. يقع المطار على بعد 10 كيلومترات شرقًا من وسط مدينة كلوج نابوكا ، وهو قريب من أهم مناطق الجذب في المدينة ؛ كما يُعرف أيضًا باسم "قلب ترانسيلفانيا".

من جهته قال جيهون أفندي ، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "ستوفر خدمة فلاي دبي الجديدة فرصة السفر الى دبي لأكثر من 3.5 مليون شخص يعيشون ضمن مسافة ساعات قليلة بالسيارة من المطار ، مما يوفر الراحة من خلال خطوط الطيران المباشرة إلى دبي. هناك أيضًا فرصة للمسافرين لرحلات الربط والسفر عبر شبكتنا إلى وجهات شهيرة مثل كولومبو ومالي وزنجبار. كما ستفيد الخدمة التي تُقدم مرتين في الأسبوع السكان المغتربين الرومانيين في الإمارات العربية المتحدة للسفر إلى الوطن بسهولة أكبر ".كما توفر الرحلات خيارات مريحة لزيارة دبي وخاصة مع افتتاح معرض اكسبو 2020 دبي .

وتتمتع كلوج نابوكا بموقع استراتيجي يقع على الحدود مع المجر ومولدوفا وأوكرانيا مما يسمح للمسافرين من هذه الأسواق بالاستفادة من الرحلات الجوية المباشرة لفلاي دبي إلى دبي التي تعد مركزا عالميا للطيران.

وتعتبر كلوج نابوكا العاصمة غير الرسمية لمنطقة ترانسيلفانيا التاريخية ، وهي مدينة ثقافية وتعليمية نابضة بالحياة تحتضن عددا كبيرا من القلاع والحصون والحدائق النباتية والمتاحف والمتنزهات، توفر كلوج نابوكا للمسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة وجهة مثالية لقضاء العطلات بفضل مناخها المعتدل ومجموعة واسعة من أماكن الجذب السياحي.

وستكون الرحلات على هذه الوجهة الجديدة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات مما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة عبر مطار دبي إلى اكثر من 100 وجهة بين كل من شبكة طيران الإمارات وشبكة فلاي دبي بما في ذلك أستراليا والصين والمحيط الهندي واليابان وجنوب آسيا والولايات المتحدة.

وسيستمتع المسافرون الذين يحجزون رحلة طيران من فلاي دبي إلى دبي بتذكرة مجانية لمدة يوم واحد لزيارة إكسبو 2020 دبي ، من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022. يسري ذلك على جميع الحجوزات اعتبارًا من 1 سبتمبر للسفر خلال تواريخ الحدث.

وتواصل فلاي دبي توسيع خدمات الواي فاي عبر أسطولها مما يتيح للركاب البقاء على اتصال أثناء رحلتهم ويمكنهم تصفح الويب وإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي وتصفح آخر الأخبار.

وتمت إعادة تصميم رحلة المسافرين مع فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب وتوفر للركاب الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم. توفر فلاي دبي تغطية تامينية عالمية مجانية ضد كوفيد-19 لتوفر للمسافرين راحة بال أكبر عند السفر.

ويتعين على الركاب التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن مركز السفر التابع لـ اياتا IATA Travel Centre طوال رحلتهم ، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات والناقلة.

جدول الرحلات والأسعار

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى كلوج نابوكا من 8000 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 1600 درهم .

وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من كلوج نابوكا إلى دبي من 1900 يورو فيما تبدأ أسعار الدرجة السياحية من 300 يورو.

وقت الوصول مطار الوصول وقت المغادرة مطار المغادرة رقم الرحلة

12:40 كلوج نابوكا 09:00 دبي FZ 767

20:45 دبي 13:40 كلوج نابوكا FZ 768

للحصول على جدول الرحلات والاسعار يرجى زيارة : https://www.flydubai.com/en/plan/timetable

يمكن حجز الرحلات من موقع فلاي دبي الإلكتروني (flydubai.com) أو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو مركز الاتصال في دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45 أو من متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركائنا في السفر.

بالإضافة إلى ذلك ، تقدم فلاي دبي مجموعة من خدمات الشركاء للمسافرين بما في ذلك انجاز اجراءات السفر من المنزل وخدمات الاستقبال ، وخدمات الاستقبال والترحيب ، وباقات العطلات ، وتأجير السيارات وجميعها بأسعار تفضيلية.

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