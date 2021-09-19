فلاي دبي و السعودية للخدمات الأرضية توقعان اتفاقية لخدمات المناولة

وقعت فلاي دبي اتفاقية مع الشركة السعودية للخدمات الارضية تتولى بموجبها الشركة السعودية خدمات المناولة الارضية لفلاي دبي في مختلف مطارات المملكة .

وتقضي الاتفاقية التي تبلغ قيمتها اكثر من 100 مليون درهم بان تقوم الشركة السعودية بخدمات المناولة الارضية للناقلة في جميع مطارات المملكة بما فيها 11 مطارا تعمل فيها فلاي دبي.

ووقع الاتفاقية التي تمتد لخمس سنوات كلا من حمد عبيدالله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي ومحمد مازي القائم باعمال الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات الارضية السعودية.

واكد حمد عبيدالله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي ان توقيع الاتفاقية يعكس العلاقات الطويلة والراسخة بين فلاي دبي وشركائها الاستراتيجيين داخل سوق المملكة باعتباره واحدا من اهم اسواق الناقلة .

وقال عبيدالله: " نتوجه بالشكر للسلطات المختصة في المملكة العربية السعودية على جهودهم المستمرة في توفير الدعم لعمليات فلاي دبي داخل المملكة . هذه الاتفاقية التي تمتد لخمس سنوات تأتي انطلاقا من حرص فلاي دبي على توفير اعلى معايير الخدمة لعملائها في المملكة انطلاقا من استراتيجية فلاي دبي في فتح افاق جديدة للتجارة والسياحة حيث شهدت اعداد السياح بين البلدين نموا كبيرا خلال السنوات الماضية".

وقال محمد مازي القائم باعمال الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات الارضية السعودية: " نحن فخورون بشراكتنا مع فلاي دبي التي تعكس التزامنا باعلى معايير الجودة العالية لخدماتنا ، ونتطلع إلى العمل مع الناقلة مع خططنا لتوسيع شبكتنا إقليمياً وخارجها".

تسير فلاي دبي انطلاقا من مركزها التشغيلي في مطار دبي رحلات منتظمة الى مطارات الرياض وجدة والدمام وتوفر للمسافرين خيارات متنوعة للسفر الى دبي وما بعدها .

قامت فلاي دبي بتوسيع شبكتها إلى أكثر من 95 وجهة بما في ذلك العديد من الوجهات غير المخدومة مثل مينسك وسالزبورغ وتيرانا . كما أعلنت الناقلة مؤخرًا عن بدء عملياتها إلى أنقرة في تركيا وليوبليانا في سلوفينيا ووارسو في بولندا.



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