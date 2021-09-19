«إكسبو دبي» يسرّع نمو حجوزات الطيران

المصدر: دبي – عمرو عادل

أكد خبراء ومختصون في قطاع السفر، في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» تسارع حجوزات السفر والطيران إلى الإمارات بشكل عام، وإلى دبي بشكل خاص، بالتوازي مع العد التنازلي لانطلاق فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، الذي ينطلق مطلع أكتوبر المقبل ويستمر حتى 31 مارس 2022.

وكشفت طيران الإمارات وفلاي دبي عن تسارع وتيرة الحجوزات المبكرة والاستفسارات الخارجية عن العروض والباقات التي ستقدمها الناقلتان خلال فترة «إكسبو 2020 دبي».

وأطلقت طيران الإمارات، الشريك الرئيسي والناقلة الرسمية لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، أحدث مبادراتها في إطار حملة عالمية للترويج لدبي، وجهة سياحية تلبي متطلبات مختلف الزوار خلال فصل الشتاء، حيث تتيح صفقة الحجز المبكر «إيرلي بيرد إكسبو 2020 دبي»، التي أطلقتها أخيراً، للعملاء توفير ما يصل إلى 20% على أسعار تذاكر السفر إلى دبي عندما يحجزون رحلاتهم مبكراً.

عروض ترويجية

كما تقدم طيران الإمارات أيضاً عروضاً ترويجية خاصة، مثل خصم الحجوزات المبكرة الذي يسري على حجوزات التذاكر لزيارة دبي بين 28 سبتمبر الجاري و12 أكتوبر المقبل، للسفر بين 28 سبتمبر 2021 و31 مارس 2022، وبطاقة «إكسبو طيران الإمارات» مجاناً ليوم واحد، لزوار دبي أو يسافرون خلال الحدث مقابل كل تذكرة طيران، وذلك على جميع التذاكر الصادرة بين 1 أغسطس 2021 و31 مارس 2022 للسفر خلال المعرض.

نمو كبير

وقال سعيد العابدي، رئيس مجموعة «العابدي القابضة» للسياحة والسفر، إن حجوزات الطيران تشهد تسارعاً كبيراً منذ بداية سبتمبر الجاري، وهو ما يعكس مدى الإقبال المتزايد الذي تشهده دبي وأهمية الدور الذي سيلعبه معرض «إكسبو 2020 دبي» الحدث الأضخم والأكبر في تاريخ المنطقة، في الارتقاء بقطاع السياحة في الدولة بشكل كامل، وستنعكس آثاره على ازدهار عدد كبير من القطاعات وفي مقدمتها السياحة والطيران والنقل وغيرها.

وتوقع العابدي، استمرار نمو الطلب على السفر إلى دبي بالتزامن مع بدء إكسبو 2020 دبي، واحتفالات الخمسين لدولة الإمارات، والبطولات الرياضية الكبرى والتي تصل إلى 30 فعالية رياضية دولية جديدة، خلال فترة انعقاد إكسبو، في أرجاء دبي كافة مثل بطولة دبي الدولية لسباعيات الرجبي وكأس العالم للكريكت وجولة دبي العالمية في الجولف، بالإضافة إلى المؤتمرات والفعاليات الدولية.

تفاؤل عام

وأكد محمد جاسم الريّس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «الريّس للسفريات»، إن هناك تفاؤلاً عاماً بنمو كبير في حركة السفر خلال «إكسبو 2020 دبي» ولا سيما في دبي، مضيفاً إن الكثير من المعطيات يبعث على التفاؤل بموسم سفر قوي في ظل الارتفاع الملحوظ في الطلب على حجوزات السفر إلى دولة الإمارات من السياح والزوار من جميع أنحاء العالم، وهو ما تظهره بيانات الناقلات الوطنية ومنها «طيران الإمارات» و«فلاي دبي».

وأوضح أن معدل الحجوزات الحالية يقترب تدريجياً من المستويات التي كانت عليها عام 2019 أي قبل تفشي جائحة «كوفيد 19» عالمياً، فيما تماثل 3 إلى 4 أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متوقعاً تزايد الحجوزات مع اقتراب المعرض وخلاله لا سيما وأن بعض المسافرين يفضلون الحجز حتى أيام قليلة من موعد السفر، على الرغم من منح بعض شركات الطيران مرونة في تعديل تذاكر السفر.

وقال مأمون حميدان، المدير العام لشركة «ويجو» الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا والهند، إنه من خلال رصد موقع «ويجو» يظهر زيادة في العمليات منذ أول سبتمبر الجاري بمعدل 100% مقارنة بالشهر السابق، وذلك على رحلات الطيران والفنادق لفترة معرض «إكسبو 2020 دبي» مع تزايد ملحوظ كلما اقتربنا من تاريخ الحدث ما يدل على الإقبال المتزايد الذي تشهده دبي وسرعة تعافي قطاع سياحة الأعمال.

وأضاف إن دبي لا تزال سباقة في جهودها للسيطرة على الجائحة، وتكثف من تدابيرها الاحترازية وعملية التلقيح لتأمين أفضل تجربة للمسافرين كافة. وفي ظل التحضيرات لمعرض «إكسبو 2020» فقد بدأت الفنادق في تخصيص باقات وعروض الإقامات الممتدة خصيصاً لزوار المعرض، ويظهر حالياً إقبال كبير على عمليات البحث لمختلف الفنادق من مختلف الفئات.

تذكرة دخول

أعلنت فلاي دبي، أن المسافرين الذين يحجزون رحلة إلى دبي سيحصلون على تذكرة مجانية ليوم واحد لزيارة معرض «إكسبو 2020 دبي» خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.

وستمنح التذكرة لجميع الحجوزات التي تمت اعتباراً من أول سبتمبر الجاري للسفر خلال تواريخ الحدث.

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