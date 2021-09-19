شعار «إكسبو» يزين البوابات الذكية في مطارات دبي

المصدر: دبي - البيان

مع قرب انطلاق إكسبو 2020 دبي، تزينت البوابات الذكية البالغ عددها 122 بوابة منتشرة في صالات المغادرين والقادمين، عبر مطارات دبي، بملصق شعار الحدث الدولي المصنوع من مواد صديقة للبيئة، وذلك استعداداً لاستقبال الزوار من العالم.

وأكد الفريق محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن البوابات الذكية، هي البوابة التي سيعبر منها زوار دولة الإمارات العربية المتحدة، ورواد إكسبو في مطارات دبي، وهي تعتبر الوسيلة الأذكى والأكثر أماناً للمسافرين، في ظل الإجراءات الاحترازية، ونأمل أن يعيش المسافر رحلة فريدة، لم يألفها من قبل في أي من مطارات العالم.

وقال: «أيام قليلة، وتستقبل الإمارات ودبي العالم الحدث الدولي المترقب إكسبو 2020 دبي، وسعداء بأن نكون في مقدم مستقبلي ملايين الزوار لهذا الحدث الاستثنائي، ونؤكد للجميع جاهزيتنا التامة لتوفير تجربة استثنائية للمسافرين ولرواد «إكسبو»، فرق عملنا جاهزة، التسهيلات موجودة وفق أعلى معايير الصحة والسلامة».

وأضاف أن الحدث الذي ستستضيفه دولة الإمارات، لأول مرة في مدينة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يعكس ثقة العالم بالمكانة المرموقة التي أضحت إليه الإمارات من تطور وازدهار على مستوى العالم، ولما تمتع به من مستوى عالٍ من الأمن والأمان، مضيفاً أن الدولة لديها قدرات لوجستية وبنية تحتية، مكنتها من احتضان أكثر من 200 جنسية، بكل تعايش ومحبة، حيث يشكل الحدث ملتقى حضرياً وسلمياً لدول العالم.

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