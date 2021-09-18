وزير بريطاني: 4 أكتوبر استقبال القادمين من الإمارات بلا حجر

المصدر: دبي - سيد صالح

كشف جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، النقاب عن ترتيبات في مراحلها النهائية حالياً للسماح للقادمين من الإمارات بدخول المملكة المتحدة من دون الخضوع للحجر الصحي الإلزامي المُفروض حالياً، شريطة أن يكونوا حاصلين على تطعيم كامل ضد جائحة «كوفيد-19»، على أن يبدأ سريان ذلك في الرابع من أكتوبر المقبل.

وقال في تغريدة على «تويتر» أمس: «يٌسعدني انفتاح حركة السفر الدولي».

وأضاف: «نُنهِي حالياً الترتيبات مع الإمارات لإدراج مواطنيها ومُقيميها في خططنا لفتح منافذنا أمام الحاصلين على تطعيم كامل اعتباراً من تاريخ الرابع من أكتوبر المقبل».

وجاءت تغريدة كليفرلي في أعقاب تغريدة أخرى لوزير الدولة للنقل في الحكومة البريطانية، غرانت شابس، الجمعة الماضي، أفاد فيها بأن قواعد السفر المتعلقة بجائحة «كوفيد-19» في المملكة المتحدة ستخضع للتعديل اعتباراً من الرابع من أكتوبر، وسيجري استبدال نظام الألوان المعمول به حالياً بقائمة حمراء موحدة، تفرض الحجر الصحي الإلزامي في فنادق، بالإضافة إلى قواعد تتعلق بالمسافرين المُطعمين وغير المُطعمين القادمين من بلدان أخرى.

وعلى الرغم من عدم الإفصاح حتى الآن عن إرشادات مُحددة بشأن متطلبات السفر إلى المملكة المتحدة للمقيمين في الإمارات، فيبدو على الأرجح أنه سيجري تغيير على شرط البقاء في حجر صحي الزامي لمدة 10 أيام داخل أحد الفنادق البريطانية، المعمول به حالياً.

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