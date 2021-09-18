الرياضات المائية في قصر الإمارات تجذب عشاق المغامرة

المصدر: البيان

يرحب فندق قصر الإمارات بضيوفه من عُشّاق الرياضات المائية للانغماس في عالم من المرح، الذي يجمع بين الأنشطة المائية المُثيرة والمسبح الرائع في أجواء حافلة بالمغامرة والتحدّي.

ونظراً لاحتضانه على أطول شاطئ بحري خاص في أبوظبي، جنباً إلى جنب مع برك السباحة وسط الحدائق الغنّاء، يوفر الفندق العديد من الرياضيات المائية المثيرة، ومنها ممارسة رياضة السباحة في أحد أحواض السباحة الرائعة، كتمرين لتقوية عضلات القلب والجسم. والإبحار بقوارب الكاياك حول القصر الرئاسي. وتعلّم ركوب الأمواج أو الإبحار مع الاستمتاع بنسائم المساء العليلة. كما يمكن للضيوف اكتساب مهارة التوازن من خلال التجذيف أثناء الوقوف على الألواح، أو الاستمتاع بحماسة التزلج على المياه على ألواح التزلج التي تسحبها القوارب ذات المحرك.

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