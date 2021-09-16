طيران الإمارات توفر 3500 وظيفة خلال الأشهر الستة المقبلة

المصدر: البيان

بدأت طيران الإمارات حملة عالمية لتوظيف 3000 من أفراد أطقم الطائرات و500 في خدمات المطار للانضمام إلى مركزها في دبي خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك لدعم العمليات.

وتوفر كلتا الوظيفتين فرصاً للأشخاص الودودين القادرين على التواصل مع الناس وأداء الخدمات بأريحية للالتقاء والتفاعل مع العالم كسفراء لعلامة طيران الإمارات التجارية. وتتوفر متطلبات وظيفتي أطقم الخدمات الجوية وخدمات المطار على www.emiratesgroupcareers.com، حيث يمكن للمهتمين التقدم بطلباتهم.

وتواصل طيران الإمارات استئناف عمليات شبكتها تدريجياً بالتوازي مع تخفيف قيود السفر في جميع أنحاء العالم. واستدعت طوال الأشهر القليلة الماضية طيارين وأطقم خدمات جوية وموظفي عمليات آخرين من الذين توقفوا عن العمل عندما تسببت الجائحة في خفض كبير لحركة الرحلات الجوية في العام الماضي.

وتخدم طيران الإمارات حالياً برحلات منتظمة أكثر من 120 مدينة، تمثل 90% من شبكة خطوطها ما قبل الجائحة، وتخطط لاستعادة 70% من طاقتها بحلول نهاية العام، بما في ذلك إعادة المزيد من طائراتها A380 إلى الخدمة.

وتميّزت دبي، التي تعد واحدة من أكثر المدن العالمية ديناميكية، في استجابتها للجائحة بفضل قيادتها القوية والتعاون بين القطاعين العام والخاص. وأتاح تنفيذ حملة التطعيم سريعاً في دبي وبروتوكولات الجائحة الجليّة للمدينة إعادة الانفتاح بسرعة وأمان على أنشطة السياحة والأعمال الدولية منذ يوليو 2020.

وتواصل دبي استقطاب الزوار من جميع أنحاء العالم بثقافتها الترحيبية وبيئتها المعفاة من الضرائب والبنية التحتية الرائدة للمعيشة والعمل والترفيه.

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