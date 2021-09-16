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    إقلاع المركبة الفضائية "فالكون 9" إلى المدار وعلى متنها 4 سياح

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    المصدر:
    • أ ف ب
    التاريخ:

    أقلعت من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا ليل أمس الأربعاء المركبة الفضائية "فالكون 9" التابعة لشركة سبايس إكس وعلى متنها أربعة سياح، في أول رحلة في تاريخ البشرية تقلّ إلى مدار الأرض ركّاباً عاديين ليس بينهم أيّ رائد فضاء محترف.

    ووسط كرة لهب أضاءت عتمة الليل، ارتفعت المحرّكات التسعة بالمركبة الفضائية في مهمة أطلق عليها اسم "إنسبيريشن4" ستحمل أربعة أمريكيين، من بينهم الملياردير جاريد إيزاكمان الذي استأجر هذه الرحلة، إلى مدار الأرض، حيث سيدورون طوال ثلاثة أيام في مدار يتجاوز مدار محطة الفضاء الدولية.

    وقد تم انفصال الطبقة الثانية من صاروخ سبايس إكس الفضائي بنجاح وأصبح الركاب في المدار.

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