«سياحة أبوظبي» تطلق نظاماً إلكترونياً جديداً للإيرادات والإحصاءات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، إطلاق نظام مركزي آلي لإصدار تقارير الإيرادات والإحصاءات لدور السينما وشركات التوزيع في الإمارة.

وقالت الدائرة في تعميم، أمس، إن النظام الجديد سيعمل على تسهيل وتحسين عمليه جمع البيانات وقدرات إعداد التقارير التحليلية، والذي سيحل محل عملية الإدخال اليدوي للبيانات التي يتضمنها النظام الحالي.

وأشارت الدائرة أن النظام الجديد تم إطلاقه اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، حيث يمكن لجميع دور السينما وشركات التوزيع البدء باستخدامه لعرض معلومات الإيرادات الخاصة بهم.

وأوضحت الدائرة أنه يتعين ضمان تقديم بيانات صحيحة في الوقت المحدد عبر تطبيق نظام الإيرادات والإحصاءات الإلكتروني، وضبط النظام كما يلزم لتفادي حدوث المشاكل الفنية الشائعة، مثل انقطاع الاتصال بشبكة الإنترنت، أو حدوث خلل في المزود (سيرفر) أو الواجهة الحاسوبية، إلى جانب ضرورة التصريح الشهري عن الرسوم المستحقة حتى 15 من كل شهر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز