كراون بلازا دبي يستضيف مسؤولي السفر والسياحة استعداداً لإكسبو

المصدر: دبي - البيان

استضاف فندق كراون بلازا دبي مجموعة من مالكي ومديري مكاتب السياحة والسفر المحلية وذلك احتفالاً ببدء الموسم الجديد واستعداداً لإكسبو 2020 دبي.

واستقبل الضيوف كلايف هارينجتون، نائب الرئيس الأول لمجموعة ليخريم، مالكي فندق كراون بلازا دبي وخالد عامر مدير المبيعات والتسويق في فندق كراون بلازا، وتحدث هارينغتون عن العلاقة القوية التي تربط فندق كراون بلازا بهذه المؤسسات السياحية وقال: «نتطلع في فندق كراون بلازا دبي إلى العمل مع شركائنا في صناعة السفر لترويج دبي للعالم وطمأن الجميع بأننا جاهزون للترحيب بجميع ضيوفنا».

وأكد خالد عامر أن فندق كراون بلازا دبي جاهز لعودة السياحة العالمية مع تعافي الاقتصاد بعد السيطرة على وباء كورونا واستعداد دبي لمعرض إكسبو 2020.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز