وصل للضيافة تستعد لإطلاق 4 فنادق بإجمالي 810 غرف في دبي

المصدر: دبي – البيان

أعلنت وصل للضيافة والترفيه، التابعة لمجموعة وصل لإدارة الأصول، عن قرب انتهائها من أعمال الإنشاءات لأربعة فنادق لتقوم بإطلاقها قريباً في قطاع الضيافة المحلي.

وتتواصل أعمال البناء في فندق «حياة سنتريك جميرا»، حيث تجاوز الإنجاز ما نسبته 98%. ويقام المشروع على مساحة قدرها 4.122 متراً مربعاً قرب شاطئ لا مير، مقابل الواجهة البحرية للخليج العربي. ويتكون مبنى الفندق من طابقي سرداب وآخر أرضي و6 طوابق متكررة، إضافة إلى السطح العلوي. ويوفر 173 وحدة، بما في ذلك 125 غرفة من الحجم الكبير، و26 غرفة لكبار الشخصيات، و18 غرفة مزدوجة، و3 غرف لأصحاب الهمم، وجناح واحد لكبار الشخصيات.

وتشمل المرافق الأخرى التي يوفرها الفندق عدداً من المطاعم والمقاهي المتميزة، إلى جانب حمام السباحة وصالة الألعاب الرياضية والغرف العلاجية. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الفندق في الربع الأخير من العام الجاري 2021.

وتقوم وصل للضيافة والترفيه أيضاً ببناء مشروع فندق جديد في منطقة الصفوح تابع لمجموعة ماريوت العالمية، حيث بلغت نسبة الإنجاز أكثر من 86%. وتمكنت الشركة في الآونة الأخيرة من إكمال الهيكل الخرساني للفندق المكون من 30 طابقاً. ويضم الفندق الجديد 318 غرفة، ومن المتوقع إنجاز المشروع في الربع الأول من العام المقبل 2022.

وعلاوة على ذلك، انتهت وصل للضيافة والترفيه من أعمال الإنشاءات في فندقين آخرين وهما «آيلوفت دبي المطار» الذي يضم 230 غرفة و«إيليمنت دبي المطار» الذي يضم 89 شقة مفروشة، حيث سيتم إطلاق الفندقين في الأشهر القليلة المقبلة.

والجدير بالذكر أن محفظة وصل للضيافة والترفيه تضم 6.885 وحدة فندقية، منها 5.301 غرفة موزعة على 19 فندقاً، و1.584 شقة فندقية توفرها تسعة فنادق.

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