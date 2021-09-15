الإمارات للشحن الجوي تعيد أشهر خيول السباق إلى موطنها

المصدر: البيان

هبطت طائرة شحن تابعة لطيران الإمارات من طراز بوينج 777 تقل 40 خيلاً بعد ظهر يوم 2 سبتمبر في مطار لييج (بلجيكا) قادمة من مطار هانيدا (اليابان). وكانت تلك الرحلة الأخيرة من 16 رحلة قامت بها الإمارات للشحن الجوي لنقل الخيول الأبطال بين لييج وطوكيو، في ختام ناجح لواحدة من أكبر عمليات الرحلات العارضة (التشارتر) في تاريخ النقل الجوي.

وأعرب نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن عن سعادته بالختام الناجح لعملية نقل الخيل إلى واحد من أرقي الأحداث الرياضية في العالم. وقال: "استفدنا من خبراتنا الواسعة في نقل الخيول للأحداث الرياضية في جميع أنحاء العالم على مدار العقدين الماضيين لتسيير 16 رحلة بين لييج وطوكيو. وبذل فريق الإمارات للشحن الجوي جهوداً هائلة تطلّبت شهوراً من التخطيط والتنسيق مع شركائنا والسلطات المعنية لضمان حصول الخيول الأبطال على أفضل رعاية وتجربة طيران".

وسيّرت الإمارات للشحن الجوي ثمان رحلات لنقل 316 خيلاً من لييج إلى طوكيو وثمان أخرى لإعادة 323 خيلاً على مدى سبعة أسابيع. وانطلقت الرحلة الأولى في 13 يوليو (تموز) الماضي والأخيرة في 2 سبتمبر (أيلول) الجاري.

واستخدمت الإمارات للشحن الجوي في الرحلات الـ16 ثلاث طائرات شحن من طراز بوينج 777F، ما أتاح لما بين 9 و11 مرافقاً بالسفر على كل رحلة. وسافر على جميع الرحلات العارضة (التشارتر) بين لييج وطوكيو157 مرافقاً، ونقلت 336 منصة و160 طناً من المعدات والأطعمة والمشروبات. وقاد الرحلات 60 طياراً.

وعملت الإمارات للشحن الجوي على مدى 18 شهراً بتنسيق تام مع الاتحاد الدولي للفروسية FEI وشركة بيدن بلودستوك Peden Bloodstock Ltd المتخصصة في مجال نقل الخيول، لضمان حصولها على أفضل عناية أثناء النقل ووصولها على أتم استعداد للمشاركة في السباقات.

وعمل فريق تخطيط رحلات التشارتر في الإمارات للشحن الجوي على ضمان حسن سير العملية بأكملها، بما في ذلك تأمين الطائرات المناسبة والطيارين ومشرفي التحميل وفرق الدعم الفني الأرضية. وكانت تلك هي المرة الأولى التي تشغّل فيها الإمارات للشحن الجوي رحلات شحن على متنها خيول إلى مطار هانيدا، وعملت بتنسيق تام مع السلطات المحلية لضمان إنزال وتحميل الخيول بسلاسة وأمان.

وتعد طيران الإمارات من الشركات العالمية الرائدة في نقل الخيل جواً للأحداث الرياضية. وطورت الناقلة حل "الإمارات إكوين Emirates Equine" المتخصص الذي يضمن توفير بيئة هادئة ومريحة للخيل طوال الرحلة على متن طائراتها الحديثة للشحن من طراز بوينج 777 والذي يتوافق مع لوائح أياتا لنقل الحيوانات الحية LAR وجميع الإرشادات والتدابير الأخرى المعتمدة.

الإمارات للشحن الجوي هي ذراع طيران الإمارات للشحن. وتنقل من خلال مركزها الحديث في دبي البضائع إلى أكثر من 140 وجهة عبر شبكة عالمية تغطي القارات الست. وتوفر الناقلة لعملائها سعة شحن على أسطولها الحديث من طائرات الشحن وجميع طائرات الركاب البوينج 777 والإيرباص A380. معلومات أوفى على www.skycargo.com

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