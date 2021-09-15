750 ألف مقعد على رحلات مطارات الدولة

المصدر: (دبي - عمرو عادل)

أفادت مؤسسة «أوه إيه جي»، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، بأن حجم السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة، عبر مطارات الإمارات، ارتفعت إلى 749 ألفاً و243 مقعداً خلال الأسبوع الذي بدأ في 13 سبتمبر 2021.

وأظهرت بيانات المؤسسة، التي حصلت «البيان» على نسخة منها، أن السعة المقعدية زادت على أساس أسبوعي بنسبة بلغت 2.1% تعادل 15 ألفاً و221 مقعداً مقارنة بنحو 734 ألفاً و22 مقعداً في الأسبوع الماضي.

وأشارت البيانات الأسبوعية، التي تقيس أداء أكبر 10 دول من حيث أسواق الطيران الداخلي والدولي و20 شركة طيران حول العالم، إلى أن السوق الإماراتية تستحوذ على 24.9% من إجمالي السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة والبالغة 3 ملايين و666 ألفاً و439 مقعداً.

وبحسب البيانات، قفزت السعة المقعدية خلال الأسبوع الجاري 74.5% على أساس سنوي، مقابل 430 ألفاً و480 مقعداً خلال الفترة المقابلة من 2020.

بلغت الطاقة الاستيعابية العالمية هذا الأسبوع 79 مليون مقعد، بزيادة هامشية 0.7% عن الأسبوع الماضي، لكنها لا تزال السعة أقل بنسبة 31.6% عما كانت عليه في الأسبوع نفسه قبل عامين.

ووفق المؤسسة، لا يزال جزء كبير من هذه الزيادة مدفوعاً بالانتعاش المستمر في السوق المحلية الصينية، على الرغم من أن أكثر من نصف البلدان العشرين التي ترصدها «أوه إيه جي» أسبوعياً شهدت زيادة في السعة هذا الأسبوع مقابل الماضي.

ويستمر الانتعاش في الصين، مع إضافة 454 ألف مقعد هذا الأسبوع بزيادة 4.6% ولتصل القدرة الأسبوعية إلى 15.6 مليون مقعد. وتشمل التغييرات الأخرى الملحوظة هذا الأسبوع في البرازيل التي أضافت شركات النقل 109 آلاف مقعد إلى الجدول الأسبوعي، بارتفاع 6.1%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز