800 ألف بحث للسفر إلى الدولة في أسبوعين

المصدر: (دبي - عمرو عادل)

أكد مأمون حميدان، المدير العام لشركة «ويجو» الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا والهند، أن عمليات البحث عن تذاكر السفر إلى الإمارات عبر «ويجو» أكبر سوق سفر إلكتروني في المنطقة، بلغت 800 ألف عملية بحث بنمو 38% في أول أسبوعين من شهر سبتمبر الجاري، مقارنة بآخر أسبوعين من أغسطس الماضي، في حين تصدرت الهند ومصر قائمة الدول التي حازت اهتمام المسافرين إلى الإمارات في الوقت الراهن.

وأضاف حميدان في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، أن الدول التي تصدرت عمليات البحث من الخارج إلى الإمارات في تلك الفترة هي الهند، حيث المركز الأول بنسبة 16%، تلتها مصر بنسبة 15%، والكويت بنسبة 6%، والسعودية بنسبة 4%، يليها الأردن والمغرب والبحرين وعُمان وتركيا.

وأشار إلى أن تلك البيانات تأتي قبل انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي» الدولي بنحو أسبوعين فيما ستشهد الدولة بالتزامن مع فعاليات المعرض الدولي طفرة سياحية غير مسبوقة، وسيرافقها ازدحام في الأجواء وزخم حركة المطارات ونسب إشغال الطائرات من مختلف الوجهات العالمية.

وأكد مأمون حميدان، أن هناك زيادة ملحوظة في الطلب على الرحلات والإقامات الفندقية إلى الإمارات بشكل خاص مع اقتراب انطلاق فعاليات «إكسبو» ما يعطي أملاً بعودة قوية لحركة السياحة لما كانت عليه سابقاً، علاوة على تنشيط العجلة في جميع القطاعات الاقتصادية للدولة.

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