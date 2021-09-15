الإمارات تستعد لطفرة سياحية مع اقتراب «إكسبو»

المصدر: دبي، أبوظبي ـ عمرو عادل، وام

تستعد الإمارات للتحول إلى الوجهة الأولى للمسافرين عالمياً خلال الأشهر الستة المقبلة تزامناً مع استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي» وسط استعدادات لطفرة سياحية. وكشفت هيئة الطيران المدني عن نمو الأعداد الإجمالية للمسافرين إلى الإمارات خلال أغسطس إلى أكثر من 2.5 مليون مسافر مقارنة بـ 814 ألف مسافر في الفترة ذاتها من 2020 وبنمو 207%.

وتشهد الإمارات بعد 16 يوماً انطلاق إكسبو دبي، الذي يعد أحد أهم الأحداث العالمية زخماً وتأثيراً وهو ما يؤهلها للتحول إلى أهم وجهة عالمية للسياحة على مدى 6 أشهر.

وسجلت طلبات الحجوزات الفندقية في الإمارات عموماً ودبي تحديداً نمواً كبيراً قبيل إكسبو، حيث سجل موقع «ويجو» العالمي للسفر والحجوزات الفندقية عمليات بحث عن تذاكر السفر إلى الإمارات بلغت 800 ألف عملية بنمو 38% في أول أسبوعين من سبتمبر مقارنة بآخر أسبوعين من أغسطس الماضي.

وتصدرت الهند ومصر قائمة الدول التي حازت اهتمام المسافرين إلى الإمارات.

وأشارت البيانات إلى طفرة سياحية متوقعة يرافقها ازدحام في الأجواء الجوية ونسب إشغال الطائرات من مختلف الوجهات العالمية.

وبالتوازي أفادت «أوه إيه جي»، بأن حجم السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة، عبر مطارات الإمارات، ارتفعت إلى 749 ألفاً و243 مقعداً خلال الأسبوع الذي بدأ في 13 سبتمبر.

وأظهرت بيانات المؤسسة، أن السعة المقعدية زادت على أساس أسبوعي 2.1% تعادل 15 ألفاً و221 مقعداً مقارنة بنحو 734 ألفاً و22 مقعداً الأسبوع الماضي.

وأشارت البيانات التي تقيس أداء أكبر 10 دول من حيث أسواق الطيران الداخلي والدولي إلى أن السوق الإماراتية تستحوذ على 24.9% من السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة البالغة 3 ملايين و666 ألفاً و439 مقعداً.

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