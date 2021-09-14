عملاقة طيران الإمارات A380 لأول مرة إلى تركيا أول أكتوبر

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة دولية في العالم، أنها ستقدم أول خدمة يومية منتظمة بطائرة إيرباص A380 إلى إسطنبول اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل.

وسوف تشغل طيران الإمارات طائرة A380 لخدمة إحدى رحلاتها اليومية إلى إسطنبول. وتغادر الرحلة «ئي كيه 123» دبي في الساعة 10:45 صباحاً وتصل إلى مطار إسطنبول الدولي في الساعة 2:25 بعد الظهر. أما رحلة العودة «ئي كيه 124»، فتقلع من إسطنبول في الساعة 4:25 عصراً وتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة 9:50 ليلاً.

وتوفر طائرة A380 التي ستشغلها طيران الإمارات على خط إسطنبول 517 مقعداً، بتوزيع الدرجات الثلاث: 14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ تماماً في درجة الأعمال و427 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية، ما سيزيد السعة لكل رحلة بأكثر من 150 مقعداً مقارنة بطائرة البوينج 777-300ER العاملة حالياً.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «نحن متحمسون لانضمام إسطنبول إلى قائمة المدن الكبرى الأخرى التي نخدمها حالياً بطائراتنا A380. لقد نقلت طيران الإمارات، منذ بدأت خدمة تركيا قبل 34 عاماً، ما يزيد على 6 ملايين عميل على أكثر من 23 ألف رحلة. وتشكل خدمة A380 إلى تركيا تطوراً مهماً لعملياتنا في تلك الدولة، ونود أن نشكر جميع شركائنا والجهات ذات الصلة على دعمهم في جعل هذا الأمر حقيقة واقعة».

ويستمتع ركاب الدرجة الأولى على طائرات الإمارات A380 بأجنحتهم الخاصة وحمام الشاور سبا، بينما يتشاركون مع ركاب درجة الأعمال بالصالون الجوي. وتتوفر خدمة الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi مجاناً للركاب في جميع الدرجات، كما يمكنهم الاستمتاع بما يعرض على شاشاتهم الشخصية عبر نظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز على جوائز عالمية والذي يوفر حالياً أكثر من 4500 قناة منوعة.

من جانبه، رحب نائب رئيس تطوير الطيران في مطار إسطنبول الدولي ماجد خان، بإعلان طيران الإمارات. وقال: «يشكل دخول طائرة الإمارات A380 إنجازاً آخر منذ انتقالنا إلى مقرنا الجديد في 6 أبريل 2019. نحن فخورون بأن طيران الإمارات، أكبر مشغل لطائرات A380 في العالم، سوف تشغل العملاقة على خط دبي/ إسطنبول وذلك لأول مرة عبر مطار إسطنبول وعلى مستوى تركيا. وسوف تساعد زيادة السعة على تعزيز الحركة بين بلدينا، وتجلب مزيداً من السياح في حقبة ما بعد الجائحة. نتطلع إلى تطوير علاقاتنا الجيدة مع طيران الإمارات، ويسعدنا أن نرحب بطائرة الإمارات A380 في مطار إسطنبول».

وتعد طائرة A380 ذات الطابقين أكبر طائرة تجارية في العالم في الخدمة وتحظى بشعبية كبيرة في أوساط المسافرين بفضل مقصوراتها الفسيحة والهادئة. وطيران الإمارات هي أكبر مشغل لطائرات A380، حيث يضم أسطولها حالياً 118 طائرة من هذا الطراز.

ومع إعادة فتح الحدود الدولية وتخفيف قيود السفر، تواصل طيران الإمارات استئناف خدمات الركاب تدريجياً، وتشغل 17 رحلة ركاب أسبوعياً بين دبي وإسطنبول، بما في ذلك رحلتان يوميتان. وسوف تعمل طائرة A380 صباحاً، ما سيرفع السعة الإجمالية على الخط إلى 7000 مقعد أسبوعياً في كل اتجاه، ويوفر للمسافرين خيارات أوسع للسفر من وإلى أكثر من 120 وجهة.

وأطلقت طيران الإمارات، مع قرب افتتاح إكسبو 2020 دبي عدداً من العروض الترويجية الخاصة لزوار دبي. وتشمل العروض خصم الحجوزات المبكرة، الذي يسري على حجوزات التذاكر لزيارة دبي الصادرة بين 28 سبتمبر الجاري و12 أكتوبر المقبل، للسفر بين 28 سبتمبر 2021 و31 مارس 2022. ويشمل الحجوزات خلال المدة المذكورة عبر موقع emirates.com أو من خلال مركز اتصال طيران الإمارات أو منافذ التجزئة أو وكلاء السفريات، على الأسعار الأساسية لطيران الإمارات في درجتي الأعمال والسياحية، لتذاكر التوفير Saver والمرنة Flex وبالغة المرونة Flex+. وكذلك بطاقة إكسبو طيران الإمارات مجاناً ليوم واحد، لعملاء طيران الإمارات الذين يزورون دبي أو يسافرون عبرها في أي وقت خلال حدث إكسبو 2020.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز