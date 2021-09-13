131 % ارتفاع حركة النقل الجوي اليومية الأمريكية

المصدر: نيويورك - د ب أ

ذكرت إدارة أمن النقل الأمريكية أن عدد ركاب الرحلات الجوية في الولايات المتحدة وصل إلى 1.97 مليون في 12 سبتمبر مقارنة بـ809 آلاف و850 في نفس مطلع الأسبوع قبل عام بنمو131%.

وارتفع عدد الركاب أمس بواقع 44% مقارنة باليوم السابق عليه، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

ارتفع متوسط عدد الركاب اليومي بنسبة 2.5% عن اليوم السابق.

بلغ متوسط عدد الركاب اليومي في الأيام السبعة الماضية 1.71 مليون مقارنة بـ738 ألفاً و38 قبل عام.

ووفقاً لمكتب إحصاءات النقل، ارتفعت أسهم شركة ساوث أيست الجوية وشركة أمريكان أير وشركة إنترناشونال إيرلاينز جروب (آي إيه جي)، وهي الشركات التي استحوذت على أغلب الركاب في 2020، بنسبة 3% و20% على التوالي، وانخفضت الأخيرة 9%.

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