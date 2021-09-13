«دبي لصناعات الطيران» تحصل على تصنيف بيئي إيجابي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دبي لصناعات الطيران»، حصولها على درجة 14.1 في تصنيف المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والتي تم تقييمها من قبل شركة Sustainalytics باعتبارها في فئة «منخفضة المخاطر».

ويأتي ذلك بعد نشر «دبي لصناعات الطيران» للنسخة الأولى من التقرير البيئي والاجتماعي والحوكمة في يونيو 2021، والذي يمكن الوصول إليه على موقع الشركة.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة «دبي لصناعات الطيران» تعليقاً على نشر التقرير: «جاء تصنيفنا للمخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة أدنى من أي شركة في قطاعنا، وهذا يعكس الجهد الذي بذله فريقنا خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية لتعزيز إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة وإطار العمل في الشركة. ويسـرّنا في دبي لصناعات الطيران أن تحظى جهودنا بهذا التقدير من شركة Sustainalytics، ونتطلع إلى مواصلة التواصل مع أصحاب المصلحة بشأن قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة».

ويقوم تقرير المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة من شركة Sustainalytics بقياس مدى تعرض شركة ما، للمخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة في قطاع عملها، ومدى كفاءة إدارة الشركة لتلك المخاطر. وتجمع هذه الطريقة متعددة الأبعاد، لقياس المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة بين مفاهيم الإدارة والتعرض للوصول إلى تقييم لهذه المخاطر، أي درجة إجمالية للمخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة غير المدارة أو تصنيف المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتي يمكن مقارنتها في جميع القطاعات.

وتوفر هذه التصنيفات الخاصة بشركة Sustainalytics مقياساً كمياً للمخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة غير المدارة، وتميز بين خمسة مستويات للمخاطر: ضئيلة، ومنخفضة، ومتوسطة، ومرتفعة، وشديدة.

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