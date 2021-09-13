مدينة مأدبا الأردنية تفوز بلقب عاصمة السياحة العربية 2022

المصدر: البيان

فازت مدينة مأدبا الأردنية بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2022، بعد تحقيقها للمعايير والشروط المرجعية كافة التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز في بيان تم نشره اليوم الاثنين، "إن اختيار مأدبا عاصمة السياحة العربية 2022، سيسهم في تنشيط الحركة السياحية بالمدينة خاصة والاردن بشكل عام، اضافة الى جذب المشاريع الاستثمارية الرائدة في مختلف المجالات واستثمار الموارد الطبيعية والثقافية والدينية الفريدة للمدينة وزيادة فرص العمل والتقليل من البطالة".

وبين الفايز أن وزارة السياحة والآثار تسعى الى أن تكون مدينة مأدبا مركزاً للتراث الحضاري والديني وموطنا للفسيفساء والحرف اليدوية في المملكة، مؤكدا أن مأدبا مدينة غنية بالتراث والعراقة والمعالم الاثرية والدينية وتشتهر بالمعالم التاريخية، بالإضافة الى المعالم الطبيعية الخلابة من وديان مميزة وإطلالات جبلية فريدة من نوعها.

ومن جهتها أشارت المنظمة العربية للسياحة في كتاب تهنئة وجهته لوزارة السياحة والآثار، الى أنها تعمل جاهدة بالتعاون مع الوزارة لتنمية وتطوير السياحة في الأردن وجعلها وجهة سياحية خاصة للعائلة العربية لما تتمتع به المملكة من مقومات سياحية.

وذكرت أن المعايير الجديدة في اختيار عاصمة السياحة العربية، ركزت على الإدارة السياحية في المدينة والبنية التحتية والموارد السياحية وغيرها من المؤشرات.

وبينت أن اختيار إحدى المدن العربية عاصمة للسياحة العربية، جاء لتشجيع حركة السياحة العربية البينية مع ابراز الخصوصية والعادات والتقاليد المميزة لكل مدينة، وابراز القيمة السياحية لكل مدينة يتم اختيارها ودورها في دعم صناعة السياحة العربية والتواصل مع الثقافات والحضارات الأخرى.

وبينت المنظمة معايير وأسس الاختيار التي ينبغي أن تتوفر في المدينة، والتي تشتمل على الادارة السياحية والبنية التحتية للسياحة والموارد السياحية وتنوع الانماط والانشطة السياحية والحفاظ على البيئة وحمايتها والاستجابة للمستجدات السياحية والنتائج المرجوة من السياحة بالمدينة والسلامة والأمن والاستقرار السياحي والسلامة الصحية.

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