الاتحاد للطيران تطبق تحسينات على خدمة «مُعتمد للسفر» لتسهيل الإجراءات

المصدر: أبوظبي - البيان

قامت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، بترقية خدمتها المبتكرة «معتمد للسفر» لتوفير خدمة أكثر خصوصية وانسيابية عبر موقعها etihad.com

ومن شأن هذه الترقية تسريع إجراءات الخدمة وتسهيلها لضيوف الاتحاد والتحقق من صحة وثائقهم ذات الصلة بـ«كوفيد 19» قبل التوجه إلى المطار. وقبل موعد السفر بسبعة أيام، سيستلم الضيوف بريداً إلكترونياً شخصياً لإخطارهم بالمستندات المطلوبة لوجهتهم. ويمكن تحميل هذه المستندات بشكل مباشر على صفحة إدارة الحجوزات على موقع etihad.com قبل 72 ساعة من موعد إقلاع الرحلة.

وتستبدل خاصية الموقع الجديدة نظام رفع الملفات عبر البريد الإلكتروني والذي أطلقته الناقلة في مايو 2021. وسترشد الآلية الجديدة المسافرين على طريقة رفع الملفات المطلوبة بالتحديد للحصول على اعتماد السفر المطلوب للوجهة المسافر المقصودة.

وسيتم مراجعة المستندات بعد إرفاقها وسيستلم الضيوف رسالة على بريدهم الإلكتروني تؤكد إذا كانوا مستوفين كل الاشتراطات اللازمة للرحلة. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المسافرون من التحقق من حالة طلبهم في أي وقت من خلال تسجيل الدخول إلى صفحة إدارة الحجوزات على etihad.com. الأمر الذي سيمنحهم المزيد من راحة البال قبل السفر والتمتع بإجراءات سفر سريعة بالمطار.

ومن جهته صرح جون رايت، نائب الرئيس لشؤون عمليات شبكة الوجهات، قائلاً: «لاقت خدمة معتمد للسفر من الاتحاد للطيران إقبالاً كبيراً، حتى اليوم استخدم الخدمة أكثر من 110 آلاف ضيف، وتم تحسين الخدمة بشكل أكبر وأصبحت أكثر انسيابية. وساهمت خدمة معتمد للسفر في تقليل الوقت اللازم لتخليص إجراءات الصعود للطائرة بشكل كبير، وتقديم أكبر قدر من الطمأنينة لضيوفنا من استيفائهم لكل متطلبات السفر المتعلقة بـ«كوفيد 19» قبل التوجه إلى المطار».

وتلزم الاتحاد للطيران المسافرين على متن رحلاتها بإبراز نتيجة فحص سلبية لحماية الأجواء على متن الطائرة، والتي تعتبر اليوم واحدة من الأفضل على مستوى العالم. تتوفر معلومات إضافية حول التدابير الصارمة التي تتخذها الاتحاد للطيران لتوفير تجربة سفر صحية وسليمة على الموقع الإلكتروني etihad.com/wellness وفي إطار التدابير الاحترازية، يلزم الضيوف بارتداء كمامة الوجه طوال فترة رحلتهم مع الاتحاد للطيران.

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