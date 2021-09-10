طيران الإمارات تطلق عروضاً جذابة لزيارة دبي والحدث

المصدر: ( دبي- البيان )

أطلقت طيران الإمارات- الشريك الرئيسي والناقلة الرسمية لـ«إكسبو 2020 دبي»- أحدث مبادرتها في إطار حملة عالمية لترويج دبي وجهة سياحية، تلبي متطلبات الزوار على اختلاف مشاربهم في فصل الشتاء.

وستتيح صفقة الحجز المبكر «إيرلي بيرد إكسبو 2020 دبي»، التي أطلقتها طيران الإمارات هذا الأسبوع عبر أسواقها العالمية للعملاء توفير ما يصل إلى 20% على أسعار تذاكر السفر إلى دبي عند حجز الرحلات مبكراً.

وقال عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: إن دبي توفر ما يناسب الجميع وعندما تستضيف «إكسبو 2020» ستزداد الإثارة وعناصر الجذب أمام الزوار، بما في ذلك معايشة العديد من التجارب الفريدة، التي تحدث مرة واحدة في العمر.

وأضاف: نواصل إطلاق سلسلة من المبادرات لاستقطاب مزيد من المسافرين إلى دبي، ففي الشهر الماضي أعلنا عن منح بطاقة دخول مجانية ليوم واحد إلى «إكسبو» لكل قادم إلى دبي على رحلات طيران الإمارات، خلال انعقاد المعرض، وقدمنا أيضاً عرض ميل لكل دقيقة لأعضاء سكاي واردز، واليوم نطلق خصماً على الحجوزات المبكرة على الرحلات إلى دبي في جميع أسواقنا، ونخطط في الأسابيع المقبلة لطرح عروض مخصصة للعائلات وإصدار خاص بـ"إكسبو"، من منتجنا الشهير ماي إيميريتس باس My Emirates Pass احتفالاً باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات وهناك مزيد من العروض الأخرى في المستقبل القريب.

وتعد أشهر الشتاء أفضل أوقات السنة لزيارة دبي سواء للعائلات أم المجموعات أو للقادمين بمفردهم للسياحة أو لزيارة الأهل والأصدقاء.

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