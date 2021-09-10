الناقلات الوطنية تبدأ غداً الانطلاق إلى مطارات السعودية

المصدر: (دبي ـ البيان)

تستعد الناقلات الوطنية لاستئناف خدماتها إلى المملكة العربية السعودية اعتباراً من غدٍ السبت 11 سبتمبر الجاري، وستبدأ طيران الإمارات غداً تشغيل 24 رحلة أسبوعياً إلى المملكة، بما في ذلك رحلة يومية إلى العاصمة الرياض، ورحلات يومية بطائرات A380 إلى جدة، ورحلة يومية إلى الدمام وثلاث رحلات أسبوعياً إلى المدينة المنورة. وسوف ترتفع خدمة الرياض إلى رحلتين يومياً اعتباراً من 16 سبتمبر، وهناك خطط أيضاً لزيادة أعداد الرحلات عبر المدن الأخرى بحلول نهاية سبتمبر.

وأعلن متحدث باسم فلاي دبي في أعقاب الإعلان الأخير بفتح الأجواء بين الإمارات والسعودية ستستأنف فلاي دبي رحلاتها اليومية من مطار دبي الدولي إلى مطار الرياض الدولي ومطار جدة الدولي ومطار الدمام الدولي، وستبدأ الرحلات اعتباراً من الأحد 12 سبتمبر وهي متاحة للحجز الآن عبر موقع الناقلة flydubai.com.

كما أعلنت شركة طيران العربية عن استئناف رحلاتها ابتداء من الثلاثاء 14 سبتمبر من الشارقة إلى الرياض وجدة والدمام، وقالت الشركة عبر تويتر: ابتداء من 14 سبتمبر، سافر يومياً من الشارقة إلى الرياض وجدة والدمام، وكانت السعودية أعلنت رفع قيود السفر مع دولة الإمارات.

وقد صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بأنه إشارة إلى ما سبق إعلانه، بشأن تعليق السفر إلى عدد من دول العالم والقدوم منها، وبناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محلياً وعالمياً، وما يتعلق بأي مخاطر وبائية في أي من الدول، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة عن تطورات جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، ومدى استقرار الوضع الوبائي في جميع دول العالم، فقد تقرر إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، اعتباراً من الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء 1 صفر 1443 هـ الموافق 8 سبتمبر 2021م، وذلك من الدول الثلاث الآتية: دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية الأرجنتين، والسماح بسفر المواطنين إلى الدول المشار إليها.

البحث عن الحجوزات

وشهد«ويجو»، محرك البحث الأضخم للسفر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نمواً هائلاً بنسبة 1700% في عمليات البحث عن الرحلات الجوية من المملكة العربية السعودية إلى الإمارات العربية المتحدة في اليومين الماضيين بعد إعلان السعودية عن استقبال المسافرين من الإمارة من جديد.

إن المملكة العربية السعودية تسيطر على فيروس كورونا بشكل جيد للغاية وتقوم بحملة التطعيم في جميع أنحاء البلاد. ويشعر المسافرون بمزيد من الطمأنينة حيث تعيد المطارات الثقة للمسافرين. ومع اتباع الإجراءات الاحترازية الصارمة وتدابير السلامة التي تلبي المعايير العالية، سنشهد تعافياً أسرع لقطاع السياحة في المنطقة.

قال مأمون حميدان، المدير العام لشركة «ويجو» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند: «كانت منطقة الشرق الأوسط تنتظر هذا الإعلان بفارغ الصبر. فإن المملكة العربية السعودية هي واحدة من أكثر الوجهات المفضلة للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن خلال موقعنا، شهدنا زيادة بنسبة 1700% في عمليات البحث عن رحلات جوية من المملكة العربية السعودية إلى الإمارات العربية المتحدة في اليومين الماضيين. ونتوقع أن نشهد نمواً أكبر في عمليات البحث عن رحلات الطيران والحجوزات في الأيام المقبلة».

ويتطلع حوالي 50% من المسافرين إلى السفر في غضون أسبوع من الإعلان و60% من هؤلاء المسافرين يبحثون عن إقامة قصيرة حوالي 3 أيام. وحوالي 80% من المسافرين الباحثين عن رحلات طيران هم أفراد وتليها العائلات والأزواج.

وعلق دين ويكس، الرئيس التنفيذي لقسم الطيران في ويجو قائلاً: «ارتفعت عمليات البحث على الرحلات الجوية من الإمارات إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 1000% بعد أيام قليلة من الإعلان. هذا يدل على أن المملكة العربية السعودية لا تزال من الوجهات المفضلة للمسافرين الإماراتيين. ويُظهر الارتفاع الهائل في عمليات البحث بين البلدين حجم الطلب الكبير على السفر في المنطقة».

طيران الإمارات إلى سان بطرسبرغ 8 أكتوبر

ومن جهة أخرى أعلنت طيران الإمارات عن استئناف خدماتها إلى سان بطرسبرغ بحلول 8 أكتوبر 2021. ويشكل هذا الإعلان إضافة مهمة لعمليات طيران الإمارات، التي تواصل بأمان توسيع واستعادة شبكة محطاتها العالمية إلى مستويات ما قبل الجائحة، وذلك نتيجة لتخفيف بروتوكولات الدخول الدولية واستجابةً للنمو المستمر في الطلب على السفر.

ولا تزال دبي تتصدر قائمة الوجهات التي يقصدها السياح الروس، حيث توفر مزيجاً من الطقس الرائع شتاءً والفنادق ذات المستوى العالمي التي تناسب كافة الميزانيات، وفرص التسوق ومجموعة من عوامل الجذب الجديدة التي تشجع على تكرار الزيارات.

واعتباراً من 8 أكتوبر المقبل، ستشغل طيران الإمارات بين دبي وسان بطرسبرغ أربع رحلات في الأسبوع بطائرات البوينج 777-300 بتقسيم الدرجات الثلاث، وسوف تتعزز الخدمة إلى رحلة يومية اعتباراً من 21 أكتوبر.

وسوف تغادر رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 173» دبي الساعة 9:10 صباحاً أيام الاثنين والأربعاء والجمعة وتصل إلى مطار سان بطرسبرغ بولكوفو في الساعة 2:15 بعد الظهر. وتقلع رحلة العودة «ئي كيه 174» من سان بطرسبرغ في الساعة 4:45 عصراً لتحط في مطار دبي الدولي ويعود إلى دبي في الساعة 11:45 ليلاً بالتوقيت المحلي. وتغادر الرحلة «ئي كيه 175» دبي في الساعة 3:45 عصراً أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد، وتصل إلى سان بطرسبرغ في الساعة 8:50 مساءً. وتقلع رحلة العودة من مطار سان بطرسبرغ بولكوفو في الساعة 11:15 ليلاً، لتهبط في دبي في الساعة 6:15 صباح اليوم التالي. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وسان بطرسبرغ).

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