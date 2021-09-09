مطار البحرين الدولي يستقبل أولى رحلات «ويز إير أبوظبي»

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت شركة ويز إير أبوظبي، أحدث شركات الطيران الوطنية في الإمارات، اليوم، عن تسيير أولى رحلاتها الجوية من مطار أبوظبي الدولي، إلى مطار البحرين الدولي، في المنامة.

وتأتي الرحلة الأولى إلى البحرين، بعد إعلان لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي، مؤخراً، عن رفع شرط الحجر الصحي الإلزامي عن جميع المسافرين القادمين إلى أبوظبي، من مختلف أنحاء العالم، والذين حصلوا على أحد اللقاحات المعتمدة لمرض كوفيد 19. ويشير هذا الإعلان، الذي يدخل حيّز التنفيذ، اعتباراً من 5 سبتمبر 2021، وسط ترحيب كبير، إلى التوقعات الإيجابية حول مستقبل قطاع السفر والسياحة في أبوظبي.

وأعلنت ويز إير أبوظبي، منذ انطلاقها في بداية العام، عن مجموعةٍ واسعة من مسارات الرحلات التي تربط العاصمة الإماراتية، بعدد كبير من الوجهات العالمية، بما فيها أثينا والإسكندرية والبحرين وبلغراد وأوديسا وساراييفو وتيرانا، وعدد من المدن الأخرى، مع توقعات بزيادة الطلب عقب التغييرات في القواعد التوجيهية المتعلقة بالسفر.

وقال شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «يجسد إنجاز اليوم، خطوةً كبيرةً في إطار عمليّة تحويل مطار أبوظبي الدولي، إلى مركز عالمي للنقل الجوي، ونهنئ الزملاء والشركاء في ويز إير أبوظبي، على تسيير رحلتهم الأولى إلى مملكة البحرين، حيث سيوفر هذا المسار لعملائنا، وجهات سفر جديدة وممتعة، بفضل الجهود الدؤوبة التي بذلها جميع أعضاء فريقنا، وتطبيق برنامجنا الشامل للصحة والسلامة في جميع مطارات أبوظبي».

من جانبه، قال كيس فان شيك المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: «يُعتبر إطلاق أول رحلة إلى البحرين، إنجازاً هاماً بالنسبة لنا في ويز إير أبوظبي، ويسعدنا الاحتفال بهذه المناسبة مع شركائنا، شركة أبوظبي للمطارات، وشركة مطار البحرين. ويوفّر إضافة رحلة أبوظبي-المنامة، خيار سفر منخفض التكلفة، لمحبي رحلات الطيران، عبر واحد من أكثر المسارات طلباً في منطقة الخليج. وتُمثّل الوجهة الجديدة، أول رحلة تتم إضافتها إلى قائمة رحلاتنا الجوية، منذ تحديث هذا الأسبوع، حول توجيهات السفر المتعلقة بالمسافرين الحاصلين على لقاح كوفيد 19، ونحن متحمّسون لهذا الإنجاز».

وقال محمد يوسف بن فلاح، المدير التنفيذي لشركة مطار البحرين: «نرحب بطيران ويز إير أبوظبي في مطار البحرين الدولي، حيث سيشكل هذا المسار خياراً جديداً أمام المسافرين، كما يؤكد على التزام شركة مطار البحرين، بتعزيز الروابط العالمية لمطار، التي تهدف بدورها إلى تعزيز الاقتصاد وقطاعات السياحة والسفر في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصةً خلال مرحلة التعافي وعودة معدلات السفر إلى طبيعتها في إطار تخفيف قيود السفر على مستوى المنطقة والعالم».

سيتم تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مطار البحرين الدولي، أيام الأحد والثلاثاء والخميس. وتتوفر التذاكر بأسعار مخفّضة عن طريق الموقع الإلكتروني wizzair.com وتطبيق الشركة على الهواتف الذكية والمتاح باللغة العربية أيضاً، بأسعار تبدأ من 129درهم.

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