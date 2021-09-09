العربية تستأنف رحلاتها من الشارقة إلى الرياض وجدة و الدمام

المصدر: البيان

أعلنت شركة طيران العربية عن استئناف رحلاتها من الشارقة إلى الرياض وجدة و الدمام.

وقالت عبر تويتر: ابتداءً من 14 سبتمبر، سافر يوميًا من الشارقة إلى الرياض وجدة و الدمام.

وكانت السعودية أعلنت رفع قيود السفر مع دولة الإمارات.

وقد صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بأنه إشارة إلى ما سبق إعلانه، بشأن تعليق السفر إلى عدد من دول العالم والقدوم منها، وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محلياً وعالمياً، وما يتعلق بأي مخاطر وبائية في أيٍ من الدول، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة عن تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومدى استقرار الوضع الوبائي في جميع دول العالم، فقد تقرر إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، اعتباراً من الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء 1 صفر 1443 هـ الموافق 8 سبتمبر 2021م، وذلك من الدول الثلاث الآتية: دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية الأرجنتين، والسماح بسفر المواطنين إلى الدول المشار إليها.

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