دبي تستعد لقفزة سياحية كبيرة مع تضاعف أعداد الزوار

المصدر: دبي ـ البيان

كشفت إحصاءات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» عن استقبال الإمارة لأكثر من 2.85 مليون زائر دولي خلال الأشهر السبعة الماضية، مواصلة ترسيخ مكانتها المتميزة على خارطة السياحة الإقليمية والدولية مع ريادتها لجهود تسريع وتيرة تعافي القطاع على مستوى العالم، ولتعزز الزخم المتسارع في هذا العام الاستثنائي الذي سيشهد انطلاق «إكسبو 2020 دبي» الشهر المقبل، واحتفالات دولة الإمارات باليوبيل الذهبي.

وتعتبر دبي من أولى الوجهات التي أعادت فتح أسواقها واستأنفت نشاطها الاقتصادي ومزاولة الأعمال في مختلف وجهاتها حتى الآن وفق معايير صارمة تلتزم ببروتوكولات الصحة والسلامة العالمية. وتعتبر دولة الإمارات من بين أعلى دول العالم من حيث معدلات التطعيم للفرد، حيث يقارب عدد السكان الحاصلين على جرعة واحدة من اللقاح أكثر من 89 %، فيما تلقى حوالي 78 % جرعتين من اللقاح.

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