28 رحلة لـ«طيران الإمارات» أسبوعياً إلى جنوب أفريقيا بحلول أكتوبر

المصدر: دبي - وام

أعلنت «طيران الإمارات» أنها ستوسع عملياتها من وإلى جنوب أفريقيا وتعزز جدولها إلى 28 رحلة أسبوعياً بحلول أكتوبر المقبل ليكون أكبر جدول أسبوعي للناقلة إلى تلك الدولة منذ انتشار جائحة كورونا.

تهدف هذه الخطوة إلى توفير خيارات أوسع للعملاء الراغبين في زيارة دبي أو السفر عبرها إلى مختلف الوجهات ضمن شبكة خطوط طيران العالمية التي تغطي أكثر من 120 وجهة في القارات الست.

ويتضمن تكثيف العمليات إلى جنوب أفريقيا اعتباراً من 31 أكتوبر 2021 تسيير رحلتين يومياً إلى جوهانسبرغ إحداهما بطائرات الإمارات A380، بالإضافة إلى خدمة يومية إلى كل من كيب تاون ودربان.

وتبدأ «طيران الإمارات» اعتباراً من 1 يناير 2022 خدمة رحلتي جوهانسبرغ اليوميتين بطائرات A380 ما سيوفر للمسافرين إلى جنوب أفريقيا ومنها أفضل تجربة في الأجواء.

ويأتي توسيع جدول رحلات «طيران الإمارات» استجابة للطلب المتنامي من العملاء لزيارة دبي التي تصدر التأشيرات السياحية لجميع الجنسيات.

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