وزارة التراث العُمانية تستعد لاستقبال موسم التدفقات السياحية

المصدر: دبي ـ البيان

تستعد وزارة التراث والسياحة العُمانية للترحيب بالمسافرين والزوار القادمين لقضاء العطلات السياحية إلى السلطنة، دعماً لقرار اللجنة العليا بالسماح لأي شخص يحمل شهادة لقاح معتمدة بدخول البلاد اعتباراً من يوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021.

بالإشارة إلى البيان الصادر من اللجنة العمانية العليا المكلفة ببحث آلية التعاون مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) بتاريخ 19 أغسطس 2021م، والتعميم الصادر من قبل هيئة الطيران المدني بسلطنة عمان، «بالسماح بدخول السلطنة لجميع المواطنين العمانيين والمقيمين بالسلطنة وحاملي تأشيرات دخول السلطنة وجميع من لا يتطلب سفرهم إلى السلطنة سابقاً الحصول على تأشيرة دخول أو لمن يمكنهم استخراج التأشيرة عند الوصول حسب النظام المعمول به سابقاً».

وبالتالي فسوف يطلب من الزوار تقديم شهادة لقاح تحتوي على رمز الاستجابة السريعة الذي ينص على أنهم تلقوا جرعتين من اللقاح المعتمد في عُمان وهي: فايزر بيونتك، أكسفورد استرازينيكا، سبوتنيك، سينوفاك، مودرنا، سينوفارم، كوفشيلد استرازينيكا، أو جرعة واحدة من لقاح جونسون.. ويجب أن يكون قد تم استلام آخر جرعة من اللقاح قبل 14 يوماً على الأقل من تاريخ الوصول.

وتعليقاً على ما سبق، قال هيثم بن محمد الغساني، مدير عام الترويج السياحي في وزارة التراث والسياحة: «إن القرارات الصادرة من الجهات المعنية بالسلطنة بما يخص تخفيف قيود السفر سوف يسهم في إعادة تدفق الحركة السياحية إلى سلطنة عمان وهي فرصة لاستكشاف جمال السلطنة والاستمتاع بالتجارب السياحية».

ووفقاً للتعميم الصادر من هيئة الطيران المدني بسلطنة عمان، فقد اتخذت بعض البروتوكولات البسيطة والتي سوف تسهم في حماية جميع الزوار القادمين إلى السلطنة مما يعزز منظومة السلطنة تجاه أمن وسلامة الزوار، كما وأن هذه التدابير معمول بها في دول مختلفة من العالم ومن ضمن هذه التدابير الاحترازية: تقديم نتيجة اختبار PCR سلبية قبل السفر، والتي يجب إجراؤها في غضون 96 ساعة قبل الموعد المحدد للوصول للرحلات الدولية التي تزيد مدتها على ثماني ساعات و72 ساعة. لأية رحلة أقصر.

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