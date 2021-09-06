دناتا أول مزود لخدمات السفر ينضم إلى مبادرة أياتا للتوازن بين الجنسين

المصدر: دبي - البيان

أصبحت دناتا أول شركة لخدمات السفر الجوي تشارك في مبادرة الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) «25 في 2025»، بهدف تحقيق مستوى أفضل من التوازن بين الجنسين في صناعة الطيران المدني بحلول عام 2025.

والتزمت دناتا، مع 62 ناقلة جوية، بتوظيف مزيد من النساء في المناصب العليا والأدوار ذات التمثيل المنخفض، بهدف الوصول إلى زيادة التمثيل بنسبة 25% كحد أدنى أو زيادة نسبة التوظيف الحالية بنسبة 25% كحد أدنى في جميع الأقسام بحلول عام 2025. وستقدم الشركة تقارير سنوية عن معدلات التنوع الرئيسة. وبالإضافة إلى ذلك، ستتعاون دناتا مع أياتا وجهات أخرى لزيادة تمثيل وترشيح النساء في مناصب الحوكمة في المنظمة الدولية.

وقال ستيف ألين، النائب التنفيذي لرئيس دناتا: «يعد التنوع إحدى ركائز دناتا الأساسية، حيث يأتي موظفونا من أكثر من 160 جنسية. واتخذنا العديد من المبادرات، على مدى السنوات الأخيرة، لتمكين النساء عبر جميع عملياتنا ودعمهن ومساعدتهن على تحقيق أفضل إمكاناتهن. ويسعدنا المشاركة في مبادرة أياتا والقيام بدورنا في تحسين معدل التوازن بين الجنسين ضمن صناعة الطيران المدني».

وأضاف ستيف ألين قائلاً: «سوف نواصل دعم فرق العمل في جميع الأقسام ومراقبة الأداء باستمرار لتحقيق أهدافنا. نحن نركز، مع فريقنا المتفاني والمتنوع، على تقديم الأفضل في كل ما نقوم به لمساعدة المسافرين على التواصل واستكشاف العالم بأمان».

ورحب نائب الرئيس لأداء الأفراد والتطوير في أياتا أنطون غروف، بمشاركة دناتا في مبادرة «25 في 2025». وقال: «تسلط هذه المشاركة الضوء على أهمية التنوع وتحقيق التوازن والشمولية ضمن قطاع الطيران المدني. وسوف نقود التغيير الحقيقي من خلال العمل معاً لتحقيق هدف واحد، متطلعين إلى رؤية المزيد من شركات المناولة الأرضية لتنضم إلى هذه المبادرة في المستقبل».

وتوظف دناتا في عملياتها حول العالم نساء يتولين أدواراً مختلفة، تتراوح بين المهام التشغيلية والتجارية ودعم الأعمال ضمن الشركة. وتتولى النساء أدواراً قيادية عبر جميع الأقسام، بما في ذلك الإدارة التنفيذية والأدوار الفنية المختلفة، وتشمل الأدوار التشغيلية المتخصصة مسؤولي تحميل البضائع وقيادة فرق عمليات ساحة وقوف الطائرات وتجهيز الرحلات وغيرها، علماً بأن أكثر من 24% من النساء في دناتا يعملن في الشركة منذ 10 سنوات أو أكثر.

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