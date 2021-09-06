دبي تستضيف مؤتمر الاجتماعات العربية للسفر الفاخر

المصدر: دبي - البيان

انطلقت في دبي اليوم، أعمال الدورة التاسعة من مؤتمر الاجتماعات العربية للسفر الفاخر «MALT 2021»، الذي جمع عدداً من المسؤولين والمؤثرين الإقليميين المختصين بمجال الحوافز والفعاليات والأعمال والسفر الفاخر.

ويسلط هذا الحدث - الذي يستمر يومين في فندق «إنتركونتيننتال فستيفال سيتي دبي» - الضوء على آخر التطورات والابتكارات المتعلقة بقطاع الاجتماعات والسفر الفاخر، ويهدف إلى تبادل الخبرات بين المشاركين من موردي الضيافة والسفر، وممثلي الشركات الإقليمية، وإنشاء شراكات طويلة الأمد.

وتعد مدينة دبي، وجهة مثالية وآمنة لعقد هذا الحدث، بعد نجاحها في استئناف المؤتمرات والفعاليات الدولية والسياحية، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية راسخة في قطاع الأعمال والسياحة، ما جعلها الوجهة الأولى والمفضلة لفعاليات الأعمال في المنطقة، في ظل التزامها بكافة الإجراءات الاحترازية، حيث استقبلت دبي أكثر من 1.7 مليون زائر العام الماضي، بالإضافة إلى مليوني زائر إضافي في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2021.

وقال عصام كاظم الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، خلال كلمته في المؤتمر: «كانت إعادة بدء فعاليات الأعمال، إحدى الأولويات الرئيسة لمدينة دبي، في أعقاب وباء «كوفيد 19» العالمي.. وقد تحقق ذلك بنجاح، بفضل قيادة دبي، وجهود أصحاب المصلحة عبر القطاعين العام والخاص».

وأضاف أن استضافة مؤتمر «2021 MALT»، تتيح للمتخصصين في صناعة السفر الفاخر من جميع أنحاء المنطقة، منصة مثالية لتبادل المعرفة والابتكار، ومناقشة تعافي قطاعاتهم ومستقبلها، مع تمكيننا في نفس الوقت، من عرض البنية التحتية للسياحة والفعاليات في دبي، وأحدث العروض الخاصة في هذا القطاع الحيوي.

وذكر كاظم أنه مع انضمام المزيد من الوجهات من جميع أنحاء المنطقة إلى دبي، مع استئناف الأحداث المباشرة وجهاً لوجه، يشكل مؤتمر «MALT»، منتدى حيوياً، حيث سيتمكن أصحاب المصلحة من استكشاف كيفية تزويد عملائهم بتجارب لا تنسى، مع إعطائهم الأولوية للسلامة.

من جهته، قال أكاش جين مدير «QnA International»، المنظمة لمؤتمر الاجتماعات العربية للسفر الفاخر «MALT»: «قطعنا شوطاً طويلاً في القطاع، في الأشهر الـ 18 الماضية، وهناك الكثير لمناقشته، والتعلم منه للمستقبل، حيث إننا بحاجة إلى الالتقاء وجهاً لوجه، للتواصل والتعاون، لتحفيز هذا القطاع.. لا يمكن أن يكون هناك مكان أفضل من دبي، لاستضافة هذا المؤتمر، الذي طال انتظاره، في مدينة قادت طريق إحياء السياحة العالمية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز