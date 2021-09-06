استبعاد استئناف تسليم طائرات «787 دريملاينر» قبل أواخر أكتوبر

المصدر: (نيويورك - أ ف ب)

يُستبعد أن تُستأنف عمليات تسليم طائرات بوينغ من طراز «787 دريملاينر»، المعلّقة منذ مايو، قبل نهاية أكتوبر في ظل الخلافات مع هيئة السلامة الأمريكية، وفق ما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وتم تعليق تسليم «دريملاينر» معظم أشهر العام الماضي، بما في ذلك بين نوفمبر الماضي ومارس، بعدما كشفت بوينغ عن أوجه خلل في التصنيع. وأعلنت الشركة في يوليو أنها اكتشفت مشكلات إضافية في مقدّمة الطائرة وتعمل على إصلاحها.

وذكرت «وول ستريت جورنال» أن بوينغ عقدت اجتماعاً في أغسطس مع مسؤولين في «إدارة الطيران الفيدرالية» لكن الجانبين لم يتفقا على طريقة لضمان جودة «دريملاينر». وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية أنها «تتواصل مع بوينغ في وقت تعمل الشركة على عرض مدى إمكانية الوثوق بأسلوبها المقترح لفحص عدد من طائرات 787 التي لم تُسلّم بعد».

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