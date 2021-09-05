«ويز إير أبوظبي» تقدم فرص سفر مميزة لاستكشاف أبوظبي

المصدر: أبوظبي – البيان

كشفت ويز إير أبوظبي، أحدث شركات الطيران الوطنية في الإمارات، عن استئنافها تقديم فرص السفر المميزة للمسافرين الدوليين، الراغبين باستكشاف العاصمة الإماراتية، دون الحاجة إلى قضاء فترة الحجر الصحي، اعتباراً من 5 سبتمبر الجاري.

وتأتي هذه الخطوة، بعد موافقة لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي، على إلغاء شرط الحجر الصحي الإلزامي لجميع المسافرين الذين تلقوا لقاح كوفيد 19، الواصلين إلى أبوظبي، من مُختلف الوجهات العالمية، على أنّ يدخل القرار حيّز التنفيذ، اعتباراً من 5 سبتمبر 2021.

ويُشترط على جميع المسافرين، إبراز نتيجة سلبية لفحص PCR، صادرة قبل 48 ساعة من موعد الإقلاع، كحد أقصى، قبل الصعود على متن الرحلات المُتجهة إلى أبوظبي، فضلاً عن إلزامهم بالخضوع لفحص PCR مجاني، فور الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

كما يُشترط على جميع المواطنين والمقيمين والزوار، ممن تلقوا لقاح كوفيد 19، وقدموا للإقامة في العاصمة من الدول المُدرجة على القائمة الخضراء، إجراء فحص PCR آخر في اليوم السادس من وصولهم.

في حين يجب على المسافرين الواصلين إلى أبوظبي من باقي الوجهات، إجراء الفحوصات في اليومين الرابع والثامن من وصولهم، في حال قرروا البقاء في الإمارة.

وأعلنت ويز إير أبوظبي، منذ انطلاقها في بداية العام، عن طرح مجموعة متنوعة من الرحلات، التي تربط العاصمة الإماراتية بعدد كبير من مدن العالم، مثل أثينا والإسكندرية والبحرين وبلغراد وأوديسا وساراييفو وسالونيك وتيرانا.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كيس فان شيك المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: «تتمتع ويز إير أبوظبي، بمكانة مثالية، تُتيح لها تقديم باقة من الأسعار المخفضة، وخيارات السفر المريحة والسلسة لجميع المسافرين، الذين يتطلعون لاستكشاف وجهات مميزة، التي تزخر بها العاصمة الإماراتية.

ونُرحب بشدة، بجميع التعديلات التي طرأت على قواعد الحجر الصحي، والتي ستبقى متمحورةً حول الحفاظ على سلامة الجميع، مع منح المسافرين قدراً أكبر من الحرية والمرونة في السفر إلى أماكن جديدة، وخوض تجارب ثقافية مميزة. كما نتطلع قُدماً لاستقبال مزيد من الركاب، على متن رحلاتنا خلال الفترة القادمة».

ومن ناحية أخرى، سيُعفى المسافرون الواصلون إلى أبوظبي، ممن يرغبون بالتوجه مباشرةً إلى دبي، أو غيرها من المناطق الشمالية، من الحجر الصحي الإلزامي، بشرط إخطار السلطات الصحية بمجرد وصولهم، والسفر باستخدام خدمة سيارات الأجرة الرسمية للمطار حصراً.

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